Градишка: Убијен ловачки пас, наређена обдукција

Аутор:

Стеван Лулић

27.10.2025

09:42

Коментари:

0
Лов
Фото: Pexels / hoto by Tima Miroshnichenko

Полиција у Градишци истражује убиство ловачког пса у Новој Тополи, саопштено је из ове Полицијске управе.

У полицији наводе да се ради о кривичном дјелу "Мучење и убијање животиња“.

"Наиме, Полицијској станици Нова Топола, 25.10.2025. године, оштећени је пријавио да је током лова, од стране непознатог лица или више њих, убијен његов ловачки пас", саопштено је из ПУ Градишка.

Пас

Хроника

Украо пса из дворишта и објесио га

О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио обдукцију пса те да се по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.

Тагови:

pas

lovci

Градишка

