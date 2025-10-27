Градишка: Убијен ловачки пас, наређена обдукција

Аутор:Стеван Лулић
27.10.2025
09:42
Полиција у Градишци истражује убиство ловачког пса у Новој Тополи, саопштено је из ове Полицијске управе.
У полицији наводе да се ради о кривичном дјелу "Мучење и убијање животиња“.
"Наиме, Полицијској станици Нова Топола, 25.10.2025. године, оштећени је пријавио да је током лова, од стране непознатог лица или више њих, убијен његов ловачки пас", саопштено је из ПУ Градишка.
О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио обдукцију пса те да се по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.
