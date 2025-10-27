Сувозач из ''аудија смрти'' такође био пијан, љекари му се боре за живот

Извор:
Н. Ђ. (24) из БиХ "аудијем" је, у недјељу сат након поноћи, прошао кроз црвено свјетло и на мјесту убио трочлану породицу која је била у аутомобили "хјунадији" на Новом Београду и он ће данас бити саслушан по скраћеном поступку у Вишем јавном тужилаштву у Београду , сазнаје "Телеграф.рс".
У крви му је нађено око 1,17 промила алкохола и канабис.
На мјесту су страдарли саобраћајни полицајац Бојан Живковић (43), његова супруга Д.К.(38) и деветогодишњи син.
У Ургентном центру у тешком стању налази се сувозач из "аудија" Ј. П. из БиХ који је имао око један промил алкохола. Њему су љекари констатовали тешке повреде опасне по живот у виду унутрашњег крварења.
