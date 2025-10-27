Logo

Сувозач из ''аудија смрти'' такође био пијан, љекари му се боре за живот

Извор:

Телеграф

27.10.2025

09:13

Коментари:

0
Сувозач из ''аудија смрти'' такође био пијан, љекари му се боре за живот
Фото: Танјуг/АП

Н. Ђ. (24) из БиХ "аудијем" је, у недјељу сат након поноћи, прошао кроз црвено свјетло и на мјесту убио трочлану породицу која је била у аутомобили "хјунадији" на Новом Београду и он ће данас бити саслушан по скраћеном поступку у Вишем јавном тужилаштву у Београду , сазнаје "Телеграф.рс".

У крви му је нађено око 1,17 промила алкохола и канабис.

На мјесту су страдарли саобраћајни полицајац Бојан Живковић (43), његова супруга Д.К.(38) и деветогодишњи син.

lopta fudbal

Фудбал

Покушали да отму славног фудбалера!

У Ургентном центру у тешком стању налази се сувозач из "аудија" Ј. П. из БиХ који је имао око један промил алкохола. Њему су љекари констатовали тешке повреде опасне по живот у виду унутрашњег крварења.

Подијели:

Тагови:

Београд

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић "чврсто" држи пету позицију

2 ч

0
У пола сата се срушили амерички авион и хеликоптер

Свијет

У пола сата се срушили амерички авион и хеликоптер

2 ч

0
Алармантни подаци: За само једну седмицу 720 саобраћајних несрећа и 7 погинулих

Србија

Алармантни подаци: За само једну седмицу 720 саобраћајних несрећа и 7 погинулих

2 ч

0
Ове бањалучке улице остају без струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице остају без струје

2 ч

0

Више из рубрике

Објављен снимак стравичне несреће у Београду

Хроника

Објављен снимак стравичне несреће у Београду

3 ч

0
Аутобус превоз

Хроника

Дјевојчица испала из аутобуса и повриједила главу

3 ч

1
Возач из БиХ који је усмртио трочлану породицу био и под дејством наркотика

Хроника

Возач из БиХ који је усмртио трочлану породицу био и под дејством наркотика

4 ч

0
Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака

Хроника

Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

40

Социјални партнери договорили - најнижа нето плата у Српској 1.000 КМ

11

37

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

11

37

Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

11

34

Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

11

32

Драма у Бањалуци: Пријетио па ударио човјека аутом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner