Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака

Пет дјечака крвнички претукло малољетног Т.Ј. тако је почетком године гласила вијест која је цијело Требиње дигла на ноге. Пратио се сваки детаљ ове приче, полиција је тада одрадила што је требала, Тужилаштво је каскало па су Требињци масовно изашли на улице.
Девет мјесеци касније случај тапка у мјесту. У требињском Основном суду није се макло од припремног рочишта АТВ-у то каже забринути отац претученог дјечака.
"До сада смо имали само једно припремно рочиште и то је све! Заказује се наредно рочиште и за десетак дана нас обавјештавају да је судија на боловању. Опет разумијемо, а и била је сезона годишњих одмора. Заказује се ново рочиште и након тога поново обавјештење да се отказује али се не наводи разлог. Послије тога се заказује још једно рочиште и пар дана иза тога добијамо обавјештење да се поново отказује због болести судије. Па да ли је могуће питамо се да ниједан други судија осим Александра Перића не постоји који пуних девет мјесеци није у стању одржати рочиште а камоли ријешити случај који је наводно хитан", рекао је Милан Јерковић, отац претученог дјечака.
То хитно пред требињским кадијама траје пуних девет мјесеци. Породица Јерковић се пита зашто, кажу да су данас још више узнемирени него тих јануарских дана.
"Дошли смо у ситуацију да је луксуз тражити правду за своју дјецу коју нам недужну тако брутално поврјеђују по улицама док институције остају слијепе на овакве и сличне случајеве у нашем граду мажући нам очи разноразним обећањима без конкретних резултата а у суштини плаћени су за то парама свих нас грађана", додао је Милад.
Грађанима који су пружали подршку Јерковићи су захвални, признају да су добијали узалудна обећања да ће све бити како треба али и притиске да не излазе у медије и да не позивају поново народ на улице.
Поступајући тужилац у овом случају је Бојана Марковић, а судија је Александар Перић.Од самог почетка овај случај је изазвао велику пажњу, љутњу и забринутост грађана у цијелој Херцеговини.
Све се дешавало у предвечерје 25. јануара у насељу Луч поред игралишта, у центру града. Средњошколца Т.Ј. тукла су четири од пет присутних малољетника, задобио је тешке тјелесне повреде и завршио у Болници Требиње.
