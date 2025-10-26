Саобраћај према граничном прелазу потпуно обустављен због тешке несреће

Извор:
У мјесту Изачић, недалеко од граничног прелаза, десила се тешка саобраћајна несрећа.
Због несреће на путу према граничном прелазу саобраћај је обустављен за сва возила, што је направило гужве и на другим граничним прелазима.
- Молимо све возаче да користе алтернативне правце (локалне цесте) и да прате упуте полиције и надлежних служби на терену - поручили су из БИХАМК-а.
У овом тренутку још нема информација о повријеђеним особама.
