Саобраћај према граничном прелазу потпуно обустављен због тешке несреће

Извор:

Аваз

26.10.2025

17:55

Коментари:

0
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У мјесту Изачић, недалеко од граничног прелаза, десила се тешка саобраћајна несрећа.

Због несреће на путу према граничном прелазу саобраћај је обустављен за сва возила, што је направило гужве и на другим граничним прелазима.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Надам се да ће се Путин и Трамп састати у Будимпешти

- Молимо све возаче да користе алтернативне правце (локалне цесте) и да прате упуте полиције и надлежних служби на терену - поручили су из БИХАМК-а.

У овом тренутку још нема информација о повријеђеним особама.

