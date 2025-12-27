Тајрик Џонс напушта Партизан?

Извор:
27.12.2025
Управни одбор кошаркашког клуба Партизан окупиће се у наредна два дана, а главна тема састанка биће статус америчког центра Тајрика Џонса (28), који би могао да буде удаљен из екипе због озбиљног нарушавања клупских кодекса и дисциплине.
Некадашњи кошаркаш Ефеса, Хапоела из Тел Авива и Турк Телекома у посљедњем периоду показује озбиљан недостатак професионализма, а због појединих непримерених испада, прилично је нарушио однос са навијачима црно-бијелих. Кап која је прелила чашу догодила се синоћ, када је, након пораза Партизана од Макабија (112:87) у Евролиги, Џонс бурно реаговао и залетио се ка трибинама у Београдској арени. Послије вербалног сукоба са „гробарима“, ситуација је била на ивици ескалације у физички обрачун.
Због таквог понашања, кршења клупског кодекса и угрожавања угледа најтрофејнијег српског клуба, питање статуса америчког центра биће главна тачка на састанку у Хумској, преноси "Максбет спорт". Седници ће присуствовати руководство Партизана и нови тренер Ђоан Пењароја (56), који ће донијети одлуку да ли ће Џонс бити одстрањен из тима или ће му, пак, бити изречена привремена суспензија.
„Тајрик Џонс већ готово два мјесеца прави проблеме – од такозваних ‘фиктивних’ повреда до инцидента са навијачима. Управа ‘парног ваљка’ најпре ће обавити разговор са шпанским тренером Ђоаном Пењаројом, чија ће анализа имати пресудну тежину када је ријеч о евентуалном удаљавању Американца из клуба“, наводи поменути извор.
Незалагање и непрофесионалан приступ на терену подстакли су многе навијаче да посумњају на наводне повреде кошаркаша из Хартфорда, због којих је пропустио неколико утакмица. Касније се испоставило да оне нису биле озбиљније природе, па се у кошаркашким круговима све чешће спекулише да их је преувеличавао како би избјегао да игра.
