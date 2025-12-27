Logo
Large banner

Тајрик Џонс напушта Партизан?

Извор:

Информер

27.12.2025

15:32

Коментари:

0
Тајрик Џонс напушта Партизан?
Фото: ФК Партизан

Управни одбор кошаркашког клуба Партизан окупиће се у наредна два дана, а главна тема састанка биће статус америчког центра Тајрика Џонса (28), који би могао да буде удаљен из екипе због озбиљног нарушавања клупских кодекса и дисциплине.

Некадашњи кошаркаш Ефеса, Хапоела из Тел Авива и Турк Телекома у посљедњем периоду показује озбиљан недостатак професионализма, а због појединих непримерених испада, прилично је нарушио однос са навијачима црно-бијелих. Кап која је прелила чашу догодила се синоћ, када је, након пораза Партизана од Макабија (112:87) у Евролиги, Џонс бурно реаговао и залетио се ка трибинама у Београдској арени. Послије вербалног сукоба са „гробарима“, ситуација је била на ивици ескалације у физички обрачун.

Због таквог понашања, кршења клупског кодекса и угрожавања угледа најтрофејнијег српског клуба, питање статуса америчког центра биће главна тачка на састанку у Хумској, преноси "Максбет спорт". Седници ће присуствовати руководство Партизана и нови тренер Ђоан Пењароја (56), који ће донијети одлуку да ли ће Џонс бити одстрањен из тима или ће му, пак, бити изречена привремена суспензија.

Најновија вијест

Србија

На снази је акција "Вихор": Бака била са унуком кад ју је нападач избо ножем!

„Тајрик Џонс већ готово два мјесеца прави проблеме – од такозваних ‘фиктивних’ повреда до инцидента са навијачима. Управа ‘парног ваљка’ најпре ће обавити разговор са шпанским тренером Ђоаном Пењаројом, чија ће анализа имати пресудну тежину када је ријеч о евентуалном удаљавању Американца из клуба“, наводи поменути извор.

Незалагање и непрофесионалан приступ на терену подстакли су многе навијаче да посумњају на наводне повреде кошаркаша из Хартфорда, због којих је пропустио неколико утакмица. Касније се испоставило да оне нису биле озбиљније природе, па се у кошаркашким круговима све чешће спекулише да их је преувеличавао како би избјегао да игра.

(информер)

Подијели:

Тагови:

Košarka

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Упуцао у вепра и погодио другог ловца у главу

Регион

Упуцао у вепра и погодио другог ловца у главу

1 ч

0
Крвави пир у Крушевцу: Искасапио родитеље ножем, па скочио у смрт, стан натопљен крвљу!

Србија

Крвави пир у Крушевцу: Искасапио родитеље ножем, па скочио у смрт, стан натопљен крвљу!

1 ч

0
Веритас: Осам Срба ухапшено од почетка године по оптужницама Хрватске

Регион

Веритас: Осам Срба ухапшено од почетка године по оптужницама Хрватске

1 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

У Црној Гори за седам дана протјерано 14 странаца

1 ч

0

Више из рубрике

Никола Вучевић престигао Мајкла Џордана

Кошарка

Никола Вучевић престигао Мајкла Џордана

3 ч

0
Легенда упозорава: Тајрик Џонс мора да напусти Партизан прије него што тензије ескалирају

Кошарка

Легенда упозорава: Тајрик Џонс мора да напусти Партизан прије него што тензије ескалирају

5 ч

0
Обрадовић и Кићановић не трпе увреде: Одлучили да повуку медаље из Музеја у Чачку

Кошарка

Обрадовић и Кићановић не трпе увреде: Одлучили да повуку медаље из Музеја у Чачку

7 ч

0
Кошмар за Партизан: Ово је просјечна разлика којом је губио три посљедња меча, "пакао" тек слиједи

Кошарка

Кошмар за Партизан: Ово је просјечна разлика којом је губио три посљедња меча, "пакао" тек слиједи

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

16

33

Гужва на граници са Хрватском не јењава

16

13

Компанија укинула бенефиције због боловања, дјевојка извршила самоубиство

16

06

Њемачки медији: Сусрет Зеленског с Трампом ће бити неуспјешан

16

03

Сестра јој "украла" титулу "краљице латекса"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner