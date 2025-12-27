Logo
На снази је акција "Вихор": Бака била са унуком кад ју је нападач избо ножем!

Извор:

Телеграф

27.12.2025

15:25

Коментари:

1
На снази је акција "Вихор": Бака била са унуком кад ју је нападач избо ножем!
Фото: Танјуг/АП

Несрећна жена С. Ћ. (67) која је нападнута и избодена ножем, у тренутку напада била је са унуком који је враћала кући из паркића.

Како је Telegraf.rs први писао, жена је била у приземљу зграде када јој је непознати нападач пришао са леђа и задао јој више убодних рана по тијелу, а затим јој отео торбу коју је имала код себе. Свему је присуствовало мало дијете које је несрећна жена водила за руку ка кући.

Екипа Хитне помоћи одмах је изашла на лице мјеста, а несрећна жена је превезена у Ургентни центар гдје су јој љекари констатовали тешке тјелесне повреде у виду убодне ране врата, рамена и грудног коша.

Полиција Србија пронађена Дуња

Србија

Крвави пир у Крушевцу: Искасапио родитеље ножем, па скочио у смрт, стан натопљен крвљу!

- Жена је у тешком стању, али је ситуација могла бити много гора да није носила зимску јакну. У тренутку напада враћала се са унуком из паркића, а дијете је све видјело - испричао је за Telegraf.rs извор близак истрази.

Читав крај је под опсадом полиције јер је, како Telegraf.rs сазнаје, нападач побјегао у непознатом правцу, а у току је интензивна потрага за њим.

Подсјетимо, напад се догодио нешто послије 13 часова на Новом Београду, када је за сада непознат мушкарац пришао С. Ћ. са леђа и нанео јој више убодних рана на тијелу.

Ловац

Регион

Упуцао у вепра и погодио другог ловца у главу

Комшије несрећне жене су у шоку, како су рекли за Telegraf.rs ништа нису чули док нису видјели више патрола полиције.

- Не могу да вјерујем шта се више дешава, напад усред бијела дана. Да неко тако хладнокрвно избоде жену... страшно - изјавио је у невјерици један комшија за Telegraf.rs.

Истрага, која би требало да расвијетли све околности овог догађаја, је у току.

На снази је акција "Вихор".

