Прва генетски модификована овца у Индији напунила годину дана

27.12.2025

15:04

Фото: Pixabay

Прва генетски модификована овца у Индији, названа Тармим, недавно је напунила годину дана и, према наводима истраживача, развија се добро.

Овца је рођена 16. децембра прошле године у индијском дијелу Кашмира и смјештена је у ограђеном простору на Пољопривредном универзитету Шер-е-Кашмир у Сринагару, заједно са својом генетски неуређеном сестром близнакињом, преноси BBC.

Истраживачи су користили ЦРИСПР технологију за генетско уређивање, којом је измијењен ген миостатина, познат по томе што ограничава раст мишића.

Ембриони су неколико дана држани у лабораторијским условима, а затим пребачени у хранитељску овцу, након чега је трудноћа настављена природним путем.

Према ријечима истраживача, циљ експеримента био је повећање мишићне масе оваца, што је и постигнуто.

Након годину дана, Тармим показује нормалне физиолошке и биохемијске параметре, док је раст мишићне масе око 10 одсто већи у поређењу са близанцем ове јединке.

Експерименти се настављају како би се процијенили здравље и дугорочно преживљавање животиње, а пројекат је поднесен влади ради добијања финансијске подршке.

Научници оцјењују да би ова технологија могла да допринесе одрживој производњи овчетине у Кашмиру, гдје годишња потрошња премашује домаћу производњу, преноси Тањуг.

Они наводе да би генетско уређивање могло значајно да повећа тјелесну тежину оваца и да омогући већу производњу меса уз мањи број животиња, уз услов добијања регулаторних одобрења.

ЦРИСПР технологија, откривена 2012. године и награђена Нобеловом наградом 2020, већ се користи широм свијета у истраживању раста, отпорности на болести и плодности код животиња, као и у медицини.

