Logo
Large banner

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

26.12.2025

16:32

Коментари:

0
Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

Ситуација у којој се нашла једна корисница ТикТока насмијала је готово шест милиона људи.

Вирални видео приказује Трејси Робинсон која показује како њена наруџба није баш оно што је замишљала, преноси Сун.

Она је одлучила наручити божићни вијенац с познате кинеске интернет трговине Тему, а умјесто прикладног украса за врата дочекало ју је урнебесно изненађење.

@rachelkirkbride When you buy a “wreath” off Temu 😂😂 @Tracey Robinson #Temu #wreath #fyp #foryourpage @Popsi ♬ original sound - Rachel Kirkbride

У питању је бијели "вијенац" украшен сњешком и цвјетовима.

Са стотинама изврсних рецензија и повољном цијеном, Трејси је смјеста додала божићни украс у кошарицу и наручила.

Међутим, када је пакет коначно стигао, имала је шта видјети.

Подијели:

Тагови:

paketići

Божић

Iznenađenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Свијет

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

29 мин

0
Шта су корисници највише претраживали у 2025? Чарли Кирк на врху листе на Google-у

Наука и технологија

Шта су корисници највише претраживали у 2025? Чарли Кирк на врху листе на Google-у

33 мин

0
Москва упозорава! Не путујте у Њемачку

Свијет

Москва упозорава! Не путујте у Њемачку

38 мин

0
Ограничене посјете пацијентима на УКЦ Тузла

Друштво

Ограничене посјете пацијентима на УКЦ Тузла

42 мин

0

Више из рубрике

Crna čokolada

Занимљивости

Чоколада ће нестати до 2050. године, предвиђају научници

1 ч

0
Ловци подигли џиновску змију са земље и остали у шоку: Ово се ријетко виђа

Занимљивости

Ловци подигли џиновску змију са земље и остали у шоку: Ово се ријетко виђа

2 ч

0
Ова 3 знака у јануару привлаче новац и срећу као магнет

Занимљивости

Ова 3 знака у јануару привлаче новац и срећу као магнет

3 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Занимљивости

Жена оставила мужа због Chat GPT-a

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Ово је најштетнија врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner