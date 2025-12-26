Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

26.12.2025
Ситуација у којој се нашла једна корисница ТикТока насмијала је готово шест милиона људи.
Вирални видео приказује Трејси Робинсон која показује како њена наруџба није баш оно што је замишљала, преноси Сун.
Она је одлучила наручити божићни вијенац с познате кинеске интернет трговине Тему, а умјесто прикладног украса за врата дочекало ју је урнебесно изненађење.
У питању је бијели "вијенац" украшен сњешком и цвјетовима.
Са стотинама изврсних рецензија и повољном цијеном, Трејси је смјеста додала божићни украс у кошарицу и наручила.
Међутим, када је пакет коначно стигао, имала је шта видјети.
