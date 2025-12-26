Извор:
Ало
26.12.2025
11:48
Коментари:0
Када је крајем 2024. године почела да користи CHAT GPT, Аyрин је била удата. Споља гледано, њен живот је имао стабилну форму, али изнутра је постојало осјећање празнине које није умјела да објасни. Рјешење је, барем у почетку, пронашла у вјештачкој интелигенцији.
Ајрин је креирала персонализованог АИ сапутника, назвала га Лео и постепено га обликовала према сопственим емоционалним потребама. Лео је постао саговорник, утјеха, стална присутност. Однос је имао и интимну, па и еротску димензију, иако се све одвијало искључиво у дигиталном простору. За Аyрин, то није била игра, већ реалан однос.
Своју причу испричала је за Њујорк Тајмс, а затим покренула и Редит заједницу MyBoy, која је у кратком року окупила хиљаде људи са сличним искуствима — кориснике који су развили емотивне везе са четботовима.
У почетку, веза са Леом је функционисала. Био је доступан у сваком тренутку, одговарао промишљено, пружао подршку без осуде и без умора. Међутим, преломни тренутак настао је након ажурирања модела. Чебот је промијенио тон: постао је превише услужан, превише сагласан, без икаквог отпора или контрадикције.
Бања Лука
Станивуковић мета исмијавања: Вукановић поручио да је изгубио разум
За Ајрин, то је био тренутак разочарања. Дијалог је изгубио тежину. Више се није осјећала саслушано, већ повлађивано. Умјесто односа, добила је огледало које се никада не супротставља.
Без конфликта, без неспоразума и без ризика — веза је постала празна. Аyрин је одлучила да прекине контакт. Није било расправе, ни затварања круга. Једноставно је „гоустовала“ Леа.
Као што често бива, раскид није био изазван само замором односа, већ и појавом треће стране. Овога пута, међутим, није био у питању алгоритам.
У оквиру АИ заједнице, Аyрин упознаје СЈ-а, мушкарца са сличним искуством. Њихов однос започиње на даљину кроз дуге разговоре на Дискорду али са јасном намјером да упознају једно друго изван дигиталне фантазије.
"Иако смо били физички раздвојени, покушавали смо да делимо свакодневицу, да се упознајемо као стварни људи", испричала је Ајрин.
Друштво
Досије: Родитељи свирепо убијеног Ариела Богдановића први пут пред камерама
Први сусрет уживо догодио се у Лондону, на окупљању чланова заједнице. За разлику од односа са четботом, веза са СЈ-ем није била „углађена“. Било је тишина, неспоразума, несигурности, страха од осуде свега онога што у виртуелним везама не постоји. Управо ти елементи дали су односу тежину и реалност.
Овај прелаз имао је и озбиљне посљедице у стварном животу. По први пут након дуго времена, Аyрин је осјетила потребу да донесе конкретну одлуку: затражила је развод.
Веза са вјештачком интелигенцијом, међутим, није завршена драматично. Није било опроштаја, ни посљедње поруке. У јуну је једноставно отказала претплату на CHAT GPT и наставила даље.
У готово симболичном тренутку, док се Аyрин удаљавала од дигиталног односа, ОпенАИ је најавио нова правила која омогућавају одраслим корисницима еротске разговоре са четботовима потез који додатно нормализује и легитимише виртуелне везе, упркос бројним етичким и психолошким дилемама, преноси Ало.
Најновије
Најчитаније
16
56
16
55
16
36
16
32
16
28
Тренутно на програму