Полицајац остао у чуду када је видио кога је зауставио због брзе вожње

Извор:

Б92

25.12.2025

21:54

Полицајац остао у чуду када је видио кога је зауставио због брзе вожње
Фото: Youtube / Printscreen / Carscoops

Као и сви остали ових дана, и Дједа Мраз је журио због посљедњих припрема пред празнике. Ипак, изгледа да је у томе мало претјерао, па га је замјеник шерифа округа Фултон у Охају зауставио због пребрзе вожње.

На снимку начињеном са камере на униформи, који су објавиле власти, види се да су господин и госпођа Мраз санке и ирвасе оставили код куће и кренули на пут кроз савезну државу Охајо у Форду "EcoSport".

Замјеник шерифа је био више него изненађен када је у заустављеном аутомобили видио – Дједа Мраза.

Изненађењима ту није био крај, јер је Дједа Мраз рекао полицајцу да има дозволу за скривено ношење оружја.

Иако брзина на снимку није јасно приказана, наводно је возио знатно изнад ограничења од 55 миља на сат (89 км/х). Он то није порицао и изашао је из кросовера како би предао возачку дозволу.

На крају се испоставило да су (прерушени) супружници кренули на радно мјесто своје кћерке како би ширили "празнични дух".

На срећу по Дједа Мраза, полицајац је био попустљив и само му је рекао да убудуће успори, преноси Б92.

Госпођа Мраз је потом фотографисала овај необичан сусрет, а замјеник шерифа их је замолио да му пошаљу слику мејлом. Све се завршило врло прикладним поздравом – срећан Божић!

