25.12.2025
21:26
Коментари:0
Син бившег америчког предсједника Хантер Бајден, кључни актер скандала у вези са енергетском компанијом „Буризма“ у Украјини, сада изјављује да је ниво корупције у то земљи запањујући и да је сама Украјина змијско легло.
Како сада тврди, његов ангажман у компанији „Буризма“ је био грешка.
„То је била грешка. Био сам веома наиван, нисам знао да какво је змијско легло Украјина… ниво корупције је запањујући“, рекао је Бајден у „Шон Рајан шоу програму“.
Амерички медији подсјећају да је његов хонорар у вријеме ангажмана у „Буризми“ био милион долара годишње, иако није имао никаквог искуства у тој области.
Док је био потпредсједник Барака Обаме, Џозеф Бајден је вршио притисак на кијевску владу да смени државног тужиоца Виктора Шокина након што је покренуо истрагу гасне компаније „Буризма Холдингс“, која је запослила Хантера као извршног директора упркос недостатку квалификација.
Демократе су покушале да опозову Трампа јер је од украјинског предсједника Владимира Зеленског тражио да истражи могућу корупцију Бајденових.
