25.12.2025
20:39
Цијела 155. засебна механизована бригада Оружаних снага Украјине дезертирала је, тврде руске безбједносне службе.
Како је објавила руска државна новинска агенција ТАСС, у украјинској војсци постоји значајан број јединица које нису испуниле очекивања команде.
Саговорник руске агенције изјавио је да су неке јединице потпуно напустиле положаје.
"Неке су чак дезертирале готово у пуном саставу, као, на примјер, 155. засебна механизована бригада Оружаних снага Украјине", рекао је.
Он је нагласио да "упркос томе команда Оружаних снага Украјине и даље и даље покушава да формира борбене структуре које су неучинковите".
