Украјинци дезертирају: Предала се цијела бригада

25.12.2025

20:39

Украјинци дезертирају: Предала се цијела бригада

Цијела 155. засебна механизована бригада Оружаних снага Украјине дезертирала је, тврде руске безбједносне службе.

Како је објавила руска државна новинска агенција ТАСС, у украјинској војсци постоји значајан број јединица које нису испуниле очекивања команде.

Саговорник руске агенције изјавио је да су неке јединице потпуно напустиле положаје.

"Неке су чак дезертирале готово у пуном саставу, као, на примјер, 155. засебна механизована бригада Оружаних снага Украјине", рекао је.

Он је нагласио да "упркос томе команда Оружаних снага Украјине и даље и даље покушава да формира борбене структуре које су неучинковите".

Украјина

Русија

