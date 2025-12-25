Израелци тврде да су убили високорангираног команданта иранских Кудс снага, објавили и снимак напада

Извор:
25.12.2025
Израелска војска (ИДФ) и Шин Бет објавили су данас да су убили високог команданта иранских снага Кудс у нападу на сјевероистоку Либана.
Либанска државна новинска агенција саопштила је да су двије особе убијене у израелском нападу дроном који је циљао возило на путу који води до сиријске границе.
У израелском саопштењу се наводи да је мета Хусеин Махмуд Маршад ал-Џавхари посљедњих година био укључен "у унапређење терористичких завјера против Израела на сиријско-либанској сцени".
Израелска војска објавила је и снимак напада. Из Израела су саопштили да је до убиства дошло у подручју Ансариyеха, али други детаљи нису откривени.
Из Израела су ово убиство оправдали под изговором да је Маршад ал-Џавхари био укључен у терористичке активности, које је режирао Иран против Израела.
Израелска војска изводи нападе у Либану готово свакодневно с циљем да спријече обнову либанонске групе Хезболах, коју подржава Иран.
