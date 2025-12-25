Logo
Large banner

Израелци тврде да су убили високорангираног команданта иранских Кудс снага, објавили и снимак напада

Извор:

Агенције

25.12.2025

20:20

Коментари:

0
Израелци тврде да су убили високорангираног команданта иранских Кудс снага, објавили и снимак напада
Фото: Screenshot / X

Израелска војска (ИДФ) и Шин Бет објавили су данас да су убили високог команданта иранских снага Кудс у нападу на сјевероистоку Либана.

Либанска државна новинска агенција саопштила је да су двије особе убијене у израелском нападу дроном који је циљао возило на путу који води до сиријске границе.

У израелском саопштењу се наводи да је мета Хусеин Махмуд Маршад ал-Џавхари посљедњих година био укључен "у унапређење терористичких завјера против Израела на сиријско-либанској сцени".

Израелска војска објавила је и снимак напада. Из Израела су саопштили да је до убиства дошло у подручју Ансариyеха, али други детаљи нису откривени.

Из Израела су ово убиство оправдали под изговором да је Маршад ал-Џавхари био укључен у терористичке активности, које је режирао Иран против Израела.

Израелска војска изводи нападе у Либану готово свакодневно с циљем да спријече обнову либанонске групе Хезболах, коју подржава Иран.

Подијели:

Тагови:

Израел

Хезболах

Liban

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Асадови генерали тајно планирају побуну у Сирији?

Свијет

Асадови генерали тајно планирају побуну у Сирији?

37 мин

0
Ухапшено више од 100 припадника "Исламске државе", планирали нападе на Божић и Нову годину

Свијет

Ухапшено више од 100 припадника "Исламске државе", планирали нападе на Божић и Нову годину

1 ч

1
Имате времена до поноћи: Познати свештеник открио ко данас треба да се моли за новац

Друштво

Имате времена до поноћи: Познати свештеник открио ко данас треба да се моли за новац

1 ч

0
Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

35 мин

0

Више из рубрике

Асадови генерали тајно планирају побуну у Сирији?

Свијет

Асадови генерали тајно планирају побуну у Сирији?

37 мин

0
Ухапшено више од 100 припадника "Исламске државе", планирали нападе на Божић и Нову годину

Свијет

Ухапшено више од 100 припадника "Исламске државе", планирали нападе на Божић и Нову годину

1 ч

1
Човјек се угушио док је јео колач: Чланови породице нису успјели да му помогну

Свијет

Човјек се угушио док је јео колач: Чланови породице нису успјели да му помогну

2 ч

0
Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

Свијет

Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Украјинци дезертирају: Предала се цијела бригада

20

37

Километарске гужве на границама: На овом граничном прелазу се чека и до 4 сата

20

36

Дотакао је дно: Глумац снимљен како бауља улицама и моли за дрогу

20

27

У порасту ниво ријека, издат црвени метеоаларм на подручју Болоње

20

20

Израелци тврде да су убили високорангираног команданта иранских Кудс снага, објавили и снимак напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner