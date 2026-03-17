Logo
Large banner

Смртоносна бактерија коси студенте: Хиљаде младих у реду чека лијек

Аутор:

АТВ

17.03.2026

07:52

Коментари:

0
Болница преглед
Фото: Pixabay/maleni_ferrari

У енглеском граду Кентерберију избила је озбиљна здравствена криза након што су двије младе особе преминуле од менингитиса, док их је више завршило у болници у тешком стању.

Британске здравствене власти хитно су реаговале и контактирале десетине хиљада студената и запослених, док фотографије дугих редова младих људи који чекају антибиотике подсјећају на призоре из времена пандемије.

У Кентерберију, на југоистоку Енглеске, двије особе у доби између 17 и 21 године изгубиле су живот. Једна од жртава био је студент Универзитета Кент, док је друга била ученик средње школе „Квин Елизабет Грамар Скул” из оближњег града Фавершама. Уз два потврђена смртна случаја, најмање 11 особа тренутно се налази у болници у критичном стању.

Аларм за 30 хиљада људи

Након избијања болести реаговала је Британска агенција за здравствену безбједност (УКХСА). Ова институција контактирала је више од 30 хиљада студената и радника повезаних са универзитетом и другим образовним установама. Дио студената већ прима антибиотике као превентивну мјеру како би се зауставило даље ширење инфекције.

Здравствене власти још увијек нису идентификовале тачан сој менингитиса који је изазвао епидемију. Са Универзитета Кент стижу фотографије које приказују огромне редове студената који стрпљиво чекају на терапију, носећи заштитне маске и држећи безбједносно растојање. Иако призори подсјећају на најцрње дане пандемије ковида-19, британски стручњаци увјеравају јавност да је ситуација под надзором.

Симптоми који варају: Мамурлук или смртоносна болест?

Триш Манес из Британске агенције за здравствену безбједност упозорила је да млади често занемарују прве знакове болести. Почетни симптоми менингитиса лако се могу побркати са прехладом, грипом или чак мамурлуком након изласка.

Манес је потврдила да су сви који су били у блиском контакту са обољелима већ добили превентивну заштиту. Надлежне службе настављају да прате развој ситуације и спроводе мјере како би се избијање болести потпуно сузбило и спријечиле нове трагедије, преноси Дневно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Meningitis

Велика Британија

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner