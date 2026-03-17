Дарко Лазић и његов брат су имали велике планове: Трагедија их је заувијек спријечила

17.03.2026
07:38
Трагична вијест о смрти Драгана Лазића, брата пјевача Дарка Лазића, потресла је породицу, пријатеље и бројне поштоваоце његове музике.
Несрећа која се догодила прошле сриједе, 11. марта, прекинула је не само један живот, већ и планове које је позната музичка породица тек почела да остварује.
Дарко Лазић и његов брат Драган имали су велике планове када је музика у питању.
Осим породичних обавеза, жељели су да заједнички направе и озбиљан музички пројекат који би, како су вјеровали, био посебан и за њих, али и за публику која годинама прати њихов рад.
Дарко је већ разговарао са музичарем и продуцентом Борком Радивојевићем и са њим договорио састанак у студију.
План је био да ове недјеље заједно са братом дође како би прецизирали детаље око снимања неколико кавера, али и потенцијалног дуета који су жељели да реализују.
Борко Радивојевић је потврдио да су планови заиста постојали, али да их је трагедија заувијек прекинула.
- То јесте тачно и много ми је жао што је живот урадио другачије. Шта да вам кажем... Дарко ме је позвао прије неких мјесец, мјесец и по дана са јаком жељом да са својим братом Драганом направи један лијеп пројекат. Желио је да ураде заједнички кавер и да одаберу неколико пјесама које би снимили. Идеја је била да то буде нешто посебно, нешто што би остало као траг њихове сарадње - испричао је Борко Радивојевић.
Он додаје да је састанак био планиран након Дарковог одмора.
- Дарко ми је тада рекао да иде са супругом на одмор. Чини ми се да је поменуо Малдиве и план је био да, када се врати, сједнемо сви заједно у студио и све детаљно договоримо избор пјесама, аранжмане, па чак и могућност заједничког дуета. Нажалост, живот је урадио своје, човјек је погинуо и до тог састанка никада није дошло - рекао је музичар.
Радивојевић истиче да је Драгана упознао раније и да о њему има само ријечи хвале.
- Упознао сам га, наравно. То је било на једном весељу које смо радили за његовог брата Дарка. Тада се Дарко женио и атмосфера је била заиста сјајна. Сјећам се да је Драган био изузетно пријатан момак добар, фин и увијек насмијан. Такав је утисак оставио на мене и тако га памтим.
Он се присјетио и тренутака када је Драган долазио у студио док је Дарко радио на новим пјесмама.
- Долазио је код мене у студио када је Дарко снимао једну пјесму. Нисмо се дружили често, али сам могао да примјетим да је заиста добар човјек. Био је скроман, културан и веома позитиван. Знам и да је лијепо пјевао, имао је слуха и љубав према музици - каже музичар.
Управо због тога идеја о заједничком пројекту није била случајна.
- Дарко је желио да са братом уради неколико кавера, да заједно отпјевају неке пјесме које воле. Све смо већ оквирно прецизирали и требало је само да сједнемо и почнемо да радимо. Штета... Велика штета и велика туга - закључио је Радивојевић.
Ова трагедија оставила је дубок траг у породици Лазић, али и међу пријатељима и сарадницима који су познавали Драгана.
Многи истичу да је био скроман, насмијан и добронамјеран човјек, који је увијек био највећа подршка свом брату.
Планови о заједничкој пјесми тако су, нажалост, остали неостварени, али идеја о њиховој музичкој сарадњи остаје као подсјетник на блискост и љубав између два брата који су, поред породице, дијелили и велику страст према музици, преноси Курир.
