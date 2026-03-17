22 године од насиља Албанаца над Србима на КиМ

17.03.2026
07:22
Прије 22 године на Косову и Метохији почело је дводневно насиље Албанаца над Србима.
У нередима, названим мартовски погром, убијено је најмање 19 особа, а повријеђено око хиљаду. Протјерано је око 4.000 Срба, уништено 800 српских кућа и запаљено 35 вјерских објеката.
Погром 17-ог марта 2004. године представља највеће етничко чишћење Срба на Косову и Метохији након доласка међународних снага.
Повод за насиље била је лажна вијест о утапању тројице албанских дјечака у ријеци Ибар, за шта су оптужени Срби, након чега је услиједио организовани напад.
Поводом 22 године од погрома Срба на Косову и Метохији у Београду ће бити одржана комеморативна академија. Биће одржан драмски приказ о страдању Срба током погрома, а комеморативној академији присуствоваће званичници Србије и Републике Српске.
