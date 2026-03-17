22 године од насиља Албанаца над Србима на КиМ

АТВ

17.03.2026

07:22

Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Прије 22 године на Косову и Метохији почело је дводневно насиље Албанаца над Србима.

У нередима, названим мартовски погром, убијено је најмање 19 особа, а повријеђено око хиљаду. Протјерано је око 4.000 Срба, уништено 800 српских кућа и запаљено 35 вјерских објеката.

Свијет

Кубу погодио снажан земљотрес

Погром 17-ог марта 2004. године представља највеће етничко чишћење Срба на Косову и Метохији након доласка међународних снага.

Повод за насиље била је лажна вијест о утапању тројице албанских дјечака у ријеци Ибар, за шта су оптужени Срби, након чега је услиједио организовани напад.

Друштво

Славимо Светог Герасима, ову молитву изговорите за здравље и мир

Поводом 22 године од погрома Срба на Косову и Метохији у Београду ће бити одржана комеморативна академија. Биће одржан драмски приказ о страдању Срба током погрома, а комеморативној академији присуствоваће званичници Србије и Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Цијене нафте у благом паду

Економија

Цијене нафте у благом паду

1 ч

0
Сијање баште, сјетва

Друштво

Да ли се исплати башта? Ево колико кошта прољетна сјетва

1 ч

0
Балистичка ракета

Свијет

Експлозије у Дубаију након ракетне узбуне; Иран поручује да наставља борбе

1 ч

0
Хорор у вртићу: Васпитач силовао дјецу

Свијет

Хорор у вртићу: Васпитач силовао дјецу

1 ч

0

Више из рубрике

Пожар у Основној школи "Мито Игумановић", сумња се да је подметнут

Србија

Пожар у Основној школи "Мито Игумановић", сумња се да је подметнут

9 ч

0
Шокантни детаљи убиства у Чачку: Познато ко је жртва крвавог пира с чекићем

Србија

Шокантни детаљи убиства у Чачку: Познато ко је жртва крвавог пира с чекићем

15 ч

0
Полиција Србија

Србија

Брутално убиство у центру града: Мушкарац изрешетан у стамбеној згради

16 ч

0
Ученик ветерине постао игуман! Једина школа гдје ђаци екскурзије замјењују праксом у Хиландару

Србија

Ученик ветерине постао игуман! Једина школа гдје ђаци екскурзије замјењују праксом у Хиландару

16 ч

1

Савић за АТВ: Гориво у БиХ и даље јефтиније него у региону

Крај приватности на Инстаграму: Шта се дешава?

На кућном прагу човјека усмртио чекићем: Комшије у страху

Туга у свијету глуме: Преминуо Мет Кларк

Трамп: Без напада на Иран би избио нуклеарни конфликт и трећи свјетски рат

