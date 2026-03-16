Брутално убиство у центру града: Мушкарац изрешетан у стамбеној згради

Аутор:АТВ
16.03.2026
15:50
У стамбеној згради у ширем центру Чачка дошло је до пуцњаве у којој је убијен један мушкарац.
Убица је након ликвидације суграђанина побјегао и полиција за њим интензивно трага.
Идентитет убијеног мушкарац за сада није познат.
"Само смо одједном чули полицију, Хитну помоћ а онда су нам рекли да је у згради дошло до убиства. Не знамо тачно о чему се ради, начули смо само да су у питању људи који су одраније познати полицији. До убиства је дошло око пола 1, нисмо чули пуцањ", каже за РИНУ једна од узнемирених станарки.
Надлежне екипе врше увиђај, а МУП Чачак се још увијек није огласио званичним саопштењем.
