Брутално убиство у центру града: Мушкарац изрешетан у стамбеној згради

Аутор:

АТВ

16.03.2026

15:50

Фото: МУП Србије
Фото: МУП Србије

У стамбеној згради у ширем центру Чачка дошло је до пуцњаве у којој је убијен један мушкарац.

Убица је након ликвидације суграђанина побјегао и полиција за њим интензивно трага.

Идентитет убијеног мушкарац за сада није познат.

"Само смо одједном чули полицију, Хитну помоћ а онда су нам рекли да је у згради дошло до убиства. Не знамо тачно о чему се ради, начули смо само да су у питању људи који су одраније познати полицији. До убиства је дошло око пола 1, нисмо чули пуцањ", каже за РИНУ једна од узнемирених станарки.

Надлежне екипе врше увиђај, а МУП Чачак се још увијек није огласио званичним саопштењем.

Убиство

Čačak

Више из рубрике

Ученик ветерине постао игуман! Једина школа гдје ђаци екскурзије замјењују праксом у Хиландару

Србија

Ученик ветерине постао игуман! Једина школа гдје ђаци екскурзије замјењују праксом у Хиландару

4 ч

1
Пуцњава испред локала, једна особа убијена

Србија

Пуцњава испред локала, једна особа убијена

9 ч

0
Полиција Србија

Србија

Два полицајца ухапшена због злоупотребе положаја

9 ч

0
Лутрија лото листић

Србија

Добио седмицу на Лоту и постао милионер, а сада је у дуговима до грла

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

47

Владимир Радмановић за АТВ: Никола Јокић је промијенио кошарку

19

45

Невјероватан случај: Мушкарац оптужен за шверц мрава

19

44

Новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима, инцидент и на конференцији за медије

19

35

Након викенда закопали сјекире - постигнут договор у Шумама Српске

19

32

Вукановић: Неће проћи Станивуковићева кандидатура

