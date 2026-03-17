Славимо Светог Герасима, ову молитву изговорите за здравље и мир

17.03.2026
Православни вјерници 17. марта у црквама широм свијета обиљежавају дан Преподобног Герасима Јорданског, једног од најпоштованијих светитеља хришћанске традиције. Његов живот и дјела и данас инспиришу вјернике, а приче о његовој доброти и чудесима преносе се генерацијама.
Герасим је свој духовни пут започео у Тиваиди, у Египту, гдје је учио вјештине подвижништва и аскетизма. Касније се преселио на обале ријеке Јордан, гдје је основао манастир који је окупио око седамдесет монаха.
Ту је поставио посебан устав за заједницу, а његов лични примјер аскетског живота – уз строги пост и молитве – био је инспирација свима око њега. Његова посвећеност била је толика да је у храни примао само оно што је нужно и светим причешћем, преноси Ona.rs.
Једна од најпознатијих прича говори о лаву који је запао у бол због трна у нози. Герасим је пришао, прекрстио се и уклонио трн, а лав је остао уз њега у манастиру све до његове смрти. Када је Герасим преминуо, лав је закукао од туге. Међу његовим ученицима најпознатији је био свети Кириак Отшелник, који је наставио његово насљеђе побожности и добрих дјела.
Вјерници вјерују да Преподобни Герасим Јордански чини чуда и да његове молитве доносе исцјељење и духовни мир. На његов празник, многи посјећују цркве и манастире, пале свијеће и моле се за здравље и заштиту.
Традиција каже да они који са вјером изговоре молитву светитељу могу осјетити позитивне промјене у животу и јачање духовне снаге.
Једна од најпознатијих молитви гласи:
“Као пустињски житељ и у тијелу Анђео и чудотворац, показао си се, богоносни оче наш Герасиме. Постом, бдењем и молитвама, небеске дарове си примио, исцјељујући болести оних који ти са вјером долазе. Слава Ономе који ти је дао снагу, који те је прославио и који кроз тебе дарује свима исцјељење. Амин!”
Овај дан подсјећа вјернике на значај побожности, добрих дјела и вјере у чуда светитеља.
