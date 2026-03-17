Logo
Large banner

Славимо Светог Герасима, ову молитву изговорите за здравље и мир

17.03.2026

07:17

Фото: АТВ

Православни вјерници 17. марта у црквама широм свијета обиљежавају дан Преподобног Герасима Јорданског, једног од најпоштованијих светитеља хришћанске традиције. Његов живот и д‌јела и данас инспиришу вјернике, а приче о његовој доброти и чудесима преносе се генерацијама.

Живот у пустињи и монашке заслуге

Герасим је свој духовни пут започео у Тиваиди, у Египту, гд‌је је учио вјештине подвижништва и аскетизма. Касније се преселио на обале ријеке Јордан, гд‌је је основао манастир који је окупио око седамдесет монаха.

Цијене нафте у благом паду

Ту је поставио посебан устав за заједницу, а његов лични примјер аскетског живота – уз строги пост и молитве – био је инспирација свима око њега. Његова посвећеност била је толика да је у храни примао само оно што је нужно и светим причешћем, преноси Ona.rs.

Чуда Преподобног Герасима

Једна од најпознатијих прича говори о лаву који је запао у бол због трна у нози. Герасим је пришао, прекрстио се и уклонио трн, а лав је остао уз њега у манастиру све до његове смрти. Када је Герасим преминуо, лав је закукао од туге. Међу његовим ученицима најпознатији је био свети Кириак Отшелник, који је наставио његово насљеђе побожности и добрих д‌јела.

Обичаји и вјеровања

Вјерници вјерују да Преподобни Герасим Јордански чини чуда и да његове молитве доносе исцјељење и духовни мир. На његов празник, многи посјећују цркве и манастире, пале свијеће и моле се за здравље и заштиту.

Хорор у вртићу: Васпитач силовао дјецу

Традиција каже да они који са вјером изговоре молитву светитељу могу осјетити позитивне промјене у животу и јачање духовне снаге.

Молитва Преподобном Герасиму

Једна од најпознатијих молитви гласи:

“Као пустињски житељ и у тијелу Анђео и чудотворац, показао си се, богоносни оче наш Герасиме. Постом, бдењем и молитвама, небеске дарове си примио, исцјељујући болести оних који ти са вјером долазе. Слава Ономе који ти је дао снагу, који те је прославио и који кроз тебе дарује свима исцјељење. Амин!”

Овај дан подсјећа вјернике на значај побожности, добрих д‌јела и вјере у чуда светитеља.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

молитва

светац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цијене нафте у благом паду

Економија

Цијене нафте у благом паду

1 ч

0
Балистичка ракета

Свијет

Експлозије у Дубаију након ракетне узбуне; Иран поручује да наставља борбе

1 ч

0
Сијање баште, сјетва

Друштво

Да ли се исплати башта? Ево колико кошта прољетна сјетва

1 ч

0
Хорор у вртићу: Васпитач силовао дјецу

Свијет

Хорор у вртићу: Васпитач силовао дјецу

1 ч

0

Више из рубрике

Сијање баште, сјетва

Друштво

Да ли се исплати башта? Ево колико кошта прољетна сјетва

1 ч

0
Нови закон о привременом издржавању дјеце

Друштво

Нови закон о привременом издржавању дјеце

13 ч

1
Породицу Авдић погодила велика несрећа: Угинула крава од које су живјели

Друштво

Породицу Авдић погодила велика несрећа: Угинула крава од које су живјели

18 ч

0
Спремите се! Сутра нагла промјена времена

Друштво

Спремите се! Сутра нагла промјена времена

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Савић за АТВ: Гориво у БиХ и даље јефтиније него у региону

08

15

Крај приватности на Инстаграму: Шта се дешава?

08

13

На кућном прагу човјека усмртио чекићем: Комшије у страху

08

05

Туга у свијету глуме: Преминуо Мет Кларк

07

54

Трамп: Без напада на Иран би избио нуклеарни конфликт и трећи свјетски рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner