Спремите се! Сутра нагла промјена времена

АТВ

16.03.2026

13:42

Фото: Танјуг/АП

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно облачно вријеме са падавинама током већег дијела дана и постепено захлађење у поподневним и вечерњим часовима.

У првом дијелу дана падаће слаба киша, која ће јачати у наставку дана уз израженије захлађење, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У нижим предјелима падаће киша, док ће у брдско-планинским подручјима киша са падом температуре прелазити у сусњежицу и снијег, уз могућност формирања мањег сњежног покривача до краја дана.

Јутарња температура ваздуха биће од нула до пет степени, на југу до осам, а највиша дневна од четири до 11, на југу до 15 степени Целзијусових.

илу-граница-08122025

Друштво

Без овога нема више преко границе: Неће нико моћи да избјегне

Дуваће умјерен, повремено јак сјевероисточни вјетар.

Данас је у Републици Српској и Федерацији БиХ преовладавало сунчано вријеме уз умјерену облачност, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница нула, Гацко, Калиновик, Соколац, Хан Пијесак, Чемерно 12, Кнежево 13, Бијељина, Сребреница, Ливно и Сарајево 15, Зворник, Мркоњић Град, Тузла и Зворник 16, Вишеград, Нови Град, Србац, Бихаћ и Бугојно 17, Бањалука, Билећа, Добој, Приједор, Рибник, Рудо, Дрвар и Сански Мост 18, Требиње 19, Зеница 20 и Мостар 23 степена Целзијусова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Временска прогноза

vrijeme sutra

