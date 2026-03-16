Спремите се! Сутра нагла промјена времена

16.03.2026
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно облачно вријеме са падавинама током већег дијела дана и постепено захлађење у поподневним и вечерњим часовима.
У првом дијелу дана падаће слаба киша, која ће јачати у наставку дана уз израженије захлађење, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У нижим предјелима падаће киша, док ће у брдско-планинским подручјима киша са падом температуре прелазити у сусњежицу и снијег, уз могућност формирања мањег сњежног покривача до краја дана.
Јутарња температура ваздуха биће од нула до пет степени, на југу до осам, а највиша дневна од четири до 11, на југу до 15 степени Целзијусових.
Дуваће умјерен, повремено јак сјевероисточни вјетар.
Данас је у Републици Српској и Федерацији БиХ преовладавало сунчано вријеме уз умјерену облачност, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница нула, Гацко, Калиновик, Соколац, Хан Пијесак, Чемерно 12, Кнежево 13, Бијељина, Сребреница, Ливно и Сарајево 15, Зворник, Мркоњић Град, Тузла и Зворник 16, Вишеград, Нови Град, Србац, Бихаћ и Бугојно 17, Бањалука, Билећа, Добој, Приједор, Рибник, Рудо, Дрвар и Сански Мост 18, Требиње 19, Зеница 20 и Мостар 23 степена Целзијусова.
