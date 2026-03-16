Без овога нема више преко границе: Неће нико моћи да избјегне

Аутор:АТВ
16.03.2026
13:38
Коментари:0
Вријеме ударања печата у пасоше и евентуално гледање кроз прсте ако сте за који дан прекардашили боравак од максимум три мјесеца у року од шест у земљама ЕУ је прошлост.
Од 10. априла почиње пуна примјена ЕЕС система на свим границама Шенгенског простора. За држављане Србије то значи само једно: ако нисте у бази са отисцима и фотографијом, рампа се не подиже. Овај систем је немилосрдан, аутоматизован и не признаје никаква "познанства".
Неће нико моћи да избјегне, па макар вам био род рођени онај који врши контролу. Без овога за Србе, заправо, нема преко границе - пасоша, скенирања и фоткања!
За почетак морате да обавезно станете у јасно означене траке за држављане трећих земаља, јер и за то слиједи казна уколико сте се погрешно престројили. А када се напокон довучете до граничне полиције, посебно у време љетње сезоне, сви путници морају да изађу из возила и да прате важну процедуру у коју спада скенирање пасоша, потом скенирање четири прста десне шаке, јер без дигиталног отиска се улазак не региструје, па следи биометријска фотографија - камером високе резолуције узимају се параметри вашег лица. Систем то повезује са вашим пасошем и у наредне три године чува податке.
Оног момента када прођете, систем пали штоперицу, што ће рећи да нема више "рачунања отприлике" колико сте провели у Европској унији, већ се прецизно биљежи дан и сат уласка, као и дан и сат изласка. И сва та процедура се снима из више углова тако да сваки потез бива прецизно забиљежен.
Раније је могло да се деси да се се случајно (или намјерно) превиди печат или да вас пусте да се вратите у Србију ако сте прекорачили дан-два. Сада је контрола у рукама централног сервера у Бриселу. Ако систем види да сте 91. дан у ЕУ, аутоматски се генерише потјерница и забрана уласка. Ту људски фактор више не игра никакву улогу.
Сваки пут када поново прелазите границу, систем ће вас идентификовати скенирањем пасоша и верификацијом лица, илити поновним фоткањем, јер систем мора да потврди да пасош користи управо она особа чија је биометрија у бази. Ако три године не крочите у ЕУ, ваши подаци се бришу и мораћете поново на комплетно скенирање, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
30
15
23
15
19
15
18
15
17
Тренутно на програму