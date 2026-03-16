Стевандић: Неће бити расправе о оставци Минића

СРНА

16.03.2026

13:28

Ненад Стевандић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић оцијенио је да је оставка премијера Саве Минића добар потез како би се предухитрила нека друга евентуална одлука која би могла да прави проблеме.

"Народна скупштина Републике Српске је спремна. Ми играмо са бијелим фигурама, а црним Кристијан Шмит и политичко Сарајево, `тројка` и сви којима је црно у души", рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци.

Он је навео да на данашњој посебној сједници Народне скупштине неће бити расправе о оставци премијера Минића.

Стевандић није могао да каже да ли ће одмах бити одржана нова посебна сједница о реизбору Владе, с обзиром на то да за сада нема таквог захтјева.

"Мислим да је право Минића да поднесе оставку, а да предсједник Републике Српске и остали треба да реагују", рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци.

Он је подсјетио да је Минића у оба претходна мандата предложио Милорад Додик.

Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске о разматрању оставке премијера Српске Саве Минића и министара биће одржана данас у 17.00 часова Бањалуци

Ненад Стевандић

Саво Минић

