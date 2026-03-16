Породицу Авдић погодила велика несрећа: Угинула крава од које су живјели

16.03.2026
У селу Калдрмица, између Коњевић Поља и Нове Касабе, јутрос је породицу Хајре Авдића задесила велика несрећа када је изненада угинула њихова крава, која је била главни извор прихода и егзистенције за ову породицу.
Како нам причају чланови породице, крава је синоћ била потпуно здрава и све је било као и сваког дана. Након што су је нахранили и збринули, ништа није указивало на то да би могло доћи до проблема.
Међутим, јутрос, када су дошли да је поново нахране и помузу, затекли су тужан призор - крава није давала никакве знакове живота.
За породицу Авдић ово представља велики ударац, јер су незапослени, а управо је та крава била њихов основни извор прихода. Од млијека су правили домаће производе које су продавали, чиме су успијевали осигурати основне животне потребе.
Ова изненадна несрећа оставила их је без онога од чега су живјели, али и без сигурности коју су имали захваљујући свакодневном раду и труду, пише Црна-хроника.инфо.
У оваквим тренуцима највише значи људска солидарност. Сви који желе помоћи породици Авдић могу се јавити Хајри Авдићу на број телефона 061 673 614.
