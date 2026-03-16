Шокантни детаљи убиства у Чачку: Познато ко је жртва крвавог пира с чекићем

16.03.2026

16:49

Фото: Tanjug/Boris Milivojević

Мушкарац Н. К. (58) убијен је јутрос око 13 сати у стамбеној згради у Улици Драгомира Минића у Чачку, када му је нападач, како се сумња, тупим предметом, највјероватније чекићем, нанио смртоносне повреде, сазнаје Telegraf.rs.

Према првим информацијама, осумњичени за убиство и жртва били су од раније у сукобу. Нападач је побјегао с лица мјеста, а полиција интензивно трага за њим.

- Само смо од‌једном чули полицију и Хитну помоћ, а онда су нам рекли да је у згради дошло до убиства. Не знамо тачно о чему се ради, начули смо само да су у питању људи који су од раније познати полицији. До убиства је дошло око пола један, нисмо чули пуцањ. Снимци са сигурносних камера показали су да је убица ноншалантно, након крвавог пира, изашао из зграде и удаљио се у непознатом правцу - испричали су мјештани.

Према незваничним сазнањима Телеграфа, Н. К. је од раније познат полицији јер је хапшен због различитих кривичних д‌јела повезаних с преварама.

