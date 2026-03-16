Цијене нафте у благом паду након што је неколико бродова прошло кроз Ормуски мореуз

16.03.2026

16:09

Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи
Цијене нафте су данас у поподневним часовима благо пале након што је неколико бродова за енергентима успјешно прошло кроз Ормуски мореуз, што је повећало наде трговаца да ће и други танкери моћи да користе ову кључну транспортну руту на ратом захваћеном Блиском истоку.

Према подацима са свјетских берзи, цијена сирове нафте је у 15.00 пала за 5,56 одсто на 93,222 долара по барелу, а цијена нафте Брент за 2,62 одсто на 100,386 долара.

Амерички министар финансија Скот Бесент изјавио је да САД дозвољавају иранским танкерима пролаз кроз Ормуз, како би остатак свијета могао да добије снабдијевање нафтом, преноси ЦНБЦ.

Он сматра да ће за неколико мјесеци свјетске цене нафте "вјероватно бити значајно ниже" од 80 долара по барелу.

Амерички предсједник Доналд Трамп тражи од других земаља да помогну у обезбјеђивању мореуза, док се истовремено консултује са савезницима о заштити танкера.

Трамп је наредио ваздушне ударе на иранске војне циљеве на острву Харг, али је нагласио да су инфраструктурни објекти за нафту за сада неоштећени.

Он је ипак упозорио је да би Сједињене Америчке Државе могле да ударие по постројењима за нафту уколико Иран настави да напада танкере.

Амерички амбасадор при УН Мајк Волц потврдио је могућност циљаних удара по иранској нафтној инфраструктури.

Око 90 одсто иранског извоза нафте иде са острва Харг, гдје је производња у фебруару износила око 3,2 милиона барела дневно.

Аналитичари банке Џеј-Пи Морган Чејс упозоравају да би директан удар на терминал на острву одмах зауставио већи дио иранског извоза од 1,5 милиона барела дневно, што би вјероватно изазвало снажну одмазду Техерана.

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Трамп пријети Кини – из Вашингтона покушавају да "испеглају" ствар

3 ч

0
Дмитријев: ЕУ увлачи Европу у огромну кризу — прилагодите се или поднесите оставку

Свијет

Дмитријев: ЕУ увлачи Европу у огромну кризу — прилагодите се или поднесите оставку

3 ч

0
Полиција Србија

Србија

Брутално убиство у центру града: Мушкарац изрешетан у стамбеној згради

4 ч

0
удала се тијана ајфон максимовић

Сцена

Удала се Тијана Ајфон

4 ч

0

Више из рубрике

Није их брига за прописе: Пумпаши опет ''деру'', објављен списак

Економија

Није их брига за прописе: Пумпаши опет ''деру'', објављен списак

6 ч

0
Crna čokolada

Економија

Експлодирале цијене чоколаде: Постаје ли омиљени слаткиш луксуз?

8 ч

0
Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Економија

Њемачка влада објавила рат бензинским станицама

8 ч

0
Анђелка Кузмић

Економија

Кузмић: Настављамо инвестиције у водопривреди

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

47

Владимир Радмановић за АТВ: Никола Јокић је промијенио кошарку

19

45

Невјероватан случај: Мушкарац оптужен за шверц мрава

19

44

Новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима, инцидент и на конференцији за медије

19

35

Након викенда закопали сјекире - постигнут договор у Шумама Српске

19

32

Вукановић: Неће проћи Станивуковићева кандидатура

