Logo
Large banner

Дмитријев: ЕУ увлачи Европу у огромну кризу — прилагодите се или поднесите оставку

Извор:

Спутник Србија

16.03.2026

15:57

Коментари:

0
Дмитријев: ЕУ увлачи Европу у огромну кризу — прилагодите се или поднесите оставку
Фото: Јутјуб/CNBC International Live

Кирил Дмитријев, шеф Руског фонда за директне инвестиције и специјални изасланик руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством, упозорио је да руководство ЕУ увлачи Европу у огромну енергетску кризу.

"Тврдоглава глупост бирократа ЕУ константно задивљује. Слијепо скандирајући 'не руским енергентима’, они воде Европу у огромну енергетску кризу коју су сами изазвали", написао је Дмитријев на Иксу.

Према његовим ријечима, ово се односи на деиндустријализацију, масовну незапосленост, растуће рачуне, инфлацију, банкроте и јавни бијес.

"Прилагодите се или поднесите оставку. Ускоро", поручио је Дмитријев.

Он се осврнуо на изјаву шефице европске дипломатије Каје Калас, која је рекла да то што су САД ублажиле санкције за руску нафту наводно представља "опасан пресједан". Како је додала, Европи је потребно да Русија има мање новца за сукоб у Украјини, "а не више".

Кирил Дмитриев

Свијет

Дмитријев позвао Фон дер Лајенову и Мерца да поднесу оставке

Министарство финансија САД је у ноћи 12. на 13. март саопштило да је дозвољена куповина руске нафте и нафтних деривата који су били утоварени на бродове закључно са 12. мартом. Та мјера важи до 11. априла у 08.01. Из Вашингтона су наговестили да овај рок може бити продужен.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови :

Кирил Дмитријев

Европска унија

Русија

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner