Logo
Large banner

Дмитријев: Злобна Каја Калас, свака нормална организација би је отпустила

Извор:

Sputnjik

30.01.2026

22:03

Коментари:

0
Дмитријев: Злобна Каја Калас, свака нормална организација би је отпустила
Фото: Јутјуб/CNBC International Live

Каја Калас, шеф европске дипломатије, подрива мировне напоре у украјинском сукобу. Са таквим „злонамјерним“ ставом, напредак је тешко постићи, изјавио је Кирил Дмитријев, шеф Руског фонда за директне инвестиције (РДИФ) и специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством.

Званичник је овако прокоментарисао изјаву Калас након састанка министара спољних послова ЕУ када је она оцијенила да ЕУ не жели да покрене обнављање дијалога са Русијом и не намјерава да понуди Москви било какве уступке по питању Украјине.

Hitna pomoć

Свијет

Застрашујући судар Хитне и камиона: Погинули пацијент и болничари

„Свака нормална организација отпустила би Кају само због овог говора. Она поткопава мировни процес (предсједника САД Доналда Трампа) и напоран рад мировњака, док истовремено идиотски напада успјешан састанак у Абу Дабију. Нема рјешења. Само саботажа. Са злобном Кајом се не може постићи никакав напредак“, написао је Дмитријев на друштвеним мрежама.

Претходно је у Абу Дабију завршен други дан преговора трилатералне радне групе за безбједносна питања уз учешће представника Русије, Сједињених Америчких Држава и Украјине.

Нова рунда преговора у Абу Дабију планирана је за 1. фебруар,преноси Спутњик.

Подијели:

Тагови:

Kiril Dmitrijev

Каја Калас

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Застрашујући судар Хитне и камиона: Погинули пацијент и болничари

Свијет

Застрашујући судар Хитне и камиона: Погинули пацијент и болничари

1 д

0
Vic

Вицеви

Виц дана: Пјесник

1 д

0
Тинејџер крвнички претучен: Бјежао од насилника, пролазници плакали

Хроника

Тинејџер крвнички претучен: Бјежао од насилника, пролазници плакали

1 д

0
Ова 3 знака хороскопа ће ускоро лежати на парама

Занимљивости

Ова 3 знака хороскопа ће ускоро лежати на парама

1 д

0

Више из рубрике

Застрашујући судар Хитне и камиона: Погинули пацијент и болничари

Свијет

Застрашујући судар Хитне и камиона: Погинули пацијент и болничари

1 д

0
Трамп: Вјерујем да је крај сукоба близу

Свијет

Трамп: Вјерујем да је крај сукоба близу

1 д

0
Хорор на жељезничкој станици: Мушкарац повукао жену под воз

Свијет

Хорор на жељезничкој станици: Мушкарац повукао жену под воз

1 д

0
Путин: Руски војни производи испоручени у више од 30 земаља

Свијет

Путин: Руски војни производи испоручени у више од 30 земаља

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner