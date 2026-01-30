Извор:
Sputnjik
30.01.2026
22:03
Коментари:0
Каја Калас, шеф европске дипломатије, подрива мировне напоре у украјинском сукобу. Са таквим „злонамјерним“ ставом, напредак је тешко постићи, изјавио је Кирил Дмитријев, шеф Руског фонда за директне инвестиције (РДИФ) и специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством.
Званичник је овако прокоментарисао изјаву Калас након састанка министара спољних послова ЕУ када је она оцијенила да ЕУ не жели да покрене обнављање дијалога са Русијом и не намјерава да понуди Москви било какве уступке по питању Украјине.
Свијет
Застрашујући судар Хитне и камиона: Погинули пацијент и болничари
„Свака нормална организација отпустила би Кају само због овог говора. Она поткопава мировни процес (предсједника САД Доналда Трампа) и напоран рад мировњака, док истовремено идиотски напада успјешан састанак у Абу Дабију. Нема рјешења. Само саботажа. Са злобном Кајом се не може постићи никакав напредак“, написао је Дмитријев на друштвеним мрежама.
Претходно је у Абу Дабију завршен други дан преговора трилатералне радне групе за безбједносна питања уз учешће представника Русије, Сједињених Америчких Држава и Украјине.
Нова рунда преговора у Абу Дабију планирана је за 1. фебруар,преноси Спутњик.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму