Тинејџер крвнички претучен: Бјежао од насилника, пролазници плакали

Извор:
Телеграф
30.01.2026
21:45
Коментари:0
Нови детаљи инцидента код Тржног центра "Ушће" потврђују да су у физичком нападу на осамнаестогодишњег младића учествовала двојица непознатих нападача.
Инцидент се догодио око 20:20 часова, када су два НН лица пресрела младића испред главног улаза у објекат. Према незваничним информацијама, нападачи су тинејџера претходно пратили и упућивали му пријетње, да би потом насрнули на њега и задали му више удараца рукама и ногама.
Након задобијених повреда, младић је спас потражио унутар тржног центра. Крвави трагови на платоу испред улаза и у самом приземљу узнемирили су бројне посјетиоце који су се у том тренутку затекли у куповини.
Занимљивости
Припадници обезбјеђења одмах су прискочили у помоћ повријеђеном младићу и задржали га до доласка полиције и медицинске екипе. Дјевојке које су биле у друштву младића биле су у видно потресеном стању, а очевици описују сцену као веома драматичну.
Иако су повреде лица биле видљиве и праћене крварењем, према посљедњим информацијама, осамнаестогодишњак је највероватније задобио лаке тјелесне повреде. Он је транспортован у Ургентни центар ради даље дијагностике, али се налази у стабилном стању.
Полиција је преузела снимке са надзорних камера које покривају простор испред и унутар ТЦ "Ушће". Очекује се да ће ови снимци бити кључни у препознавању двојице нападача.
