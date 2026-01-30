Logo
Тинејџер крвнички претучен: Бјежао од насилника, пролазници плакали

Телеграф

Тинејџер крвнички претучен: Бјежао од насилника, пролазници плакали
Фото: Танјуг

Нови детаљи инцидента код Тржног центра "Ушће" потврђују да су у физичком нападу на осамнаестогодишњег младића учествовала двојица непознатих нападача.

Инцидент се догодио око 20:20 часова, када су два НН лица пресрела младића испред главног улаза у објекат. Према незваничним информацијама, нападачи су тинејџера претходно пратили и упућивали му пријетње, да би потом насрнули на њега и задали му више удараца рукама и ногама.

Реакција обезбијеђења и сведока

Након задобијених повреда, младић је спас потражио унутар тржног центра. Крвави трагови на платоу испред улаза и у самом приземљу узнемирили су бројне посјетиоце који су се у том тренутку затекли у куповини.

Припадници обезбјеђења одмах су прискочили у помоћ повријеђеном младићу и задржали га до доласка полиције и медицинске екипе. Дјевојке које су биле у друштву младића биле су у видно потресеном стању, а очевици описују сцену као веома драматичну.

Прве љекарске прогнозе

Иако су повреде лица биле видљиве и праћене крварењем, према посљедњим информацијама, осамнаестогодишњак је највероватније задобио лаке тјелесне повреде. Он је транспортован у Ургентни центар ради даље дијагностике, али се налази у стабилном стању.

Истрага у току

Полиција је преузела снимке са надзорних камера које покривају простор испред и унутар ТЦ "Ушће". Очекује се да ће ови снимци бити кључни у препознавању двојице нападача.

(Телеграф.рс)

pretučen mladić

Београд

napad

