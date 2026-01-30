Logo
Представљао се као хуманитарац, па опељешио старији брачни пар

30.01.2026

30.01.2026

17:26

Представљао се као хуманитарац, па опељешио старији брачни пар
Фото: Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду ухапсили су М. К. (66) због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка крађа.

Осумњичени је, представљајући се да је из удружења које се бави прикупљањем хуманитарне помоћи за обољелу дјецу, из стана старијег брачног пара у Земуну, украо већу суму новца, саопштио је МУП.

Одређено му је задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву, биће спроведен у Треће основно јавно тужилаштво у Београду, преносе Новости.

