Представљао се као хуманитарац, па опељешио старији брачни пар

30.01.2026
17:26
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду ухапсили су М. К. (66) због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка крађа.
Осумњичени је, представљајући се да је из удружења које се бави прикупљањем хуманитарне помоћи за обољелу дјецу, из стана старијег брачног пара у Земуну, украо већу суму новца, саопштио је МУП.
Хроника
Базен смрти усисао дјечака, обдукција показала шокантне детаље
Одређено му је задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву, биће спроведен у Треће основно јавно тужилаштво у Београду, преносе Новости.
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму