Мужу пререзала врат док је лежао на тросједу: Александри Мирковић одређен притвор

30.01.2026
Окружни суд у Источном Сарајеву одредио је једномјесечни притвор Александри Мирковић (34) из Сокоца, осумњиченој за покушај убиства свог супруга Предрага Мирковића (36) коме је ножем пререзала врат!
Злочин се догодио 27. јануара у приземљу њихове куће у улици Михајла Бјелаковића у Сокоцу.
Александри се на терет ставља да је око 18.40 часова супругу нанијела отворену рану врата, док је лежао на тросједу у дневној соби, усљед чега је изгубио велику количину крви. Након злочина осумњичена је изашла из куће и телефоном је позвала ПС Соколац пријављујући шта је учинила.
Као што је АТВ писао она је дежурном полицајцу саопштила да је ”заклала мужа”, мислећи да је мртав.
Међутим, по доласку на лице мјеста полицајци су утврдили да Предраг даје знакове живота и хитно превезен у Болницу ”Србија” у Источном Сарајеву гдје је оперисан. Његово здравствено стање је тренутно стабилно и налази се на интезивној њези на даљем праћењу и лијечењу.
Из суда је саопштено да је притвор одређен због опасности да ће боравком на слободи осумњичена утицати на свједоке, те уништити, сакрити, измијенити доказе или трагове важне за кривични поступак, као и због бојазни да ће поновити или довршити покушано кривично дјело.
