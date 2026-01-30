Logo
Large banner

Мужу пререзала врат док је лежао на тросједу: Александри Мирковић одређен притвор

Аутор:

Огњен Матавуљ

30.01.2026

13:49

Коментари:

0
Мужу пререзала врат док је лежао на тросједу: Александри Мирковић одређен притвор

Окружни суд у Источном Сарајеву одредио је једномјесечни притвор Александри Мирковић (34) из Сокоца, осумњиченој за покушај убиства свог супруга Предрага Мирковића (36) коме је ножем пререзала врат!

Злочин се догодио 27. јануара у приземљу њихове куће у улици Михајла Бјелаковића у Сокоцу.

Александри се на терет ставља да је око 18.40 часова супругу нанијела отворену рану врата, док је лежао на тросједу у дневној соби, усљед чега је изгубио велику количину крви. Након злочина осумњичена је изашла из куће и телефоном је позвала ПС Соколац пријављујући шта је учинила.

policija republike srpske rs

Хроника

Ужас! Жена покушала да убије мужа на Сокоцу

Као што је АТВ писао она је дежурном полицајцу саопштила да је ”заклала мужа”, мислећи да је мртав.

Међутим, по доласку на лице мјеста полицајци су утврдили да Предраг даје знакове живота и хитно превезен у Болницу ”Србија” у Источном Сарајеву гдје је оперисан. Његово здравствено стање је тренутно стабилно и налази се на интезивној њези на даљем праћењу и лијечењу.

67936cab9e2b9 Полиција РС

Хроника

Детаљи ужаса у Сокоцу: Мужу пререзала врат, па пријавила да га је ”заклала”

Из суда је саопштено да је притвор одређен због опасности да ће боравком на слободи осумњичена утицати на свједоке, те уништити, сакрити, измијенити доказе или трагове важне за кривични поступак, као и због бојазни да ће поновити или довршити покушано кривично дјело.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

покушај убиства

Sokolac

napad nožem

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Sprovođenje Irnesa Hubijara, osumnjičenog za pokušaj ubistva Koste Pandurevića

Хроника

Предложен притвор осумњиченом за покушај убиства Косте Пандуревића

1 д

0
Бањалучанину одређен притвор због покушаја убиства пред пекаром

Хроника

Бањалучанину одређен притвор због покушаја убиства пред пекаром

1 д

0
Након свадбе летвама и бибером спрејом напали породицу: Требињцима потврђена оптужница

Хроника

Након свадбе летвама и бибером спрејом напали породицу: Требињцима потврђена оптужница

1 д

0
Ћело и Дада наводили дјевојке из БиХ на проституцију у Њемачкој и Аустрији

Хроника

Ћело и Дада наводили дјевојке из БиХ на проституцију у Њемачкој и Аустрији

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner