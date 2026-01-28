Logo
Ужас! Жена покушала да убије мужа на Сокоцу

Извор:

АТВ

28.01.2026

08:25

Коментари:

1
Соколачка полиција ухапсила је А.М. (1992) због покушаја убиства мужа.

Она је ножем избола двије годе старијег мужа П.М. у породичној кући.

Полиција је сумњичи за кривично дјело покушај убиства.

Свијет

Пожар у болници, више повријеђених, пацијент ухапшен

"Наведена се сумњичи да је 27.01.2026. године у породичној кући у Сокоцу хладним оружјем – ножем нанијела тешке тјелесне повреде опасне по живот лицу П.М. из Сокоца. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници у присуству дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево", саопштено је из полиције.

Повријеђеном лицу указана је љекарска помоћ у Јавној здравственој установи „Болница „Србија“ у Источном Сарајеву.

покушај убиства

Sokolac

napad nožem

