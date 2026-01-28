Ужас! Жена покушала да убије мужа на Сокоцу

Извор:
АТВ
28.01.2026
08:25
Соколачка полиција ухапсила је А.М. (1992) због покушаја убиства мужа.
Она је ножем избола двије годе старијег мужа П.М. у породичној кући.
Полиција је сумњичи за кривично дјело покушај убиства.
