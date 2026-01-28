Пожар у болници, више повријеђених, пацијент ухапшен

Извор:
Танјуг
28.01.2026
07:33
У Јеврејској болници у Берлину протекле ноћи избио је пожар, при чему је повријеђено више особа, саопштила је берлинска полиција, која је ухапсила 71-годишњег пацијента због сумње да је подметнуо пожар.
Према наводима полиције, запалио се душек у болничкој соби, што је изазвало густ дим и активирање противпожарног аларма, пренио је њемачки "Тагес Шпигел".
Пожар је угашен без потребе за евакуацијом болнице.
У инциденту је повријеђено више особа због удисања дима, међу њима и ватрогасци и чланови болничког особља, док је један пацијент такође задобио повреде.
Истрага о случају је у току.
