Пожар у болници, више повријеђених, пацијент ухапшен

Извор:

Танјуг

28.01.2026

07:33

Пожар у болници, више повријеђених, пацијент ухапшен
Фото: Pixabay

У Јеврејској болници у Берлину протекле ноћи избио је пожар, при чему је повријеђено више особа, саопштила је берлинска полиција, која је ухапсила 71-годишњег пацијента због сумње да је подметнуо пожар.

Према наводима полиције, запалио се душек у болничкој соби, што је изазвало густ дим и активирање противпожарног аларма, пренио је њемачки "Тагес Шпигел".

Пожар је угашен без потребе за евакуацијом болнице.

У инциденту је повријеђено више особа због удисања дима, међу њима и ватрогасци и чланови болничког особља, док је један пацијент такође задобио повреде.

Истрага о случају је у току.

