Кулен из Баната стигао до Мадагаскара: Смијали се Ивану, а сад осваја свијет

Иван Релотић од своје 34 године живота више од деценије је провео за воланом камиона, прешао више од 1.6 милиона километара и обишао бројне земље - од Русије и Турске, до Грузије и Азербејџана.
Након година проведених на путу, ипак, одлучио је да тај номадски живот промијени и развије газдинство у Банату, у родном селу Подлокањ, у општини Нови Кнежевац, које броји око 700 становника. Према његовим речима, покушао је себе да пронађе у како описује, наметнутом свијету, али је брзо увидио да је центар свијета његов Подлокањ.
"Није поента зарађивати и јурити за баснословним сумама новца, које, у суштини, ни не можеш најурити. Желио сам тишину и здрав живот. Почео сам се бавити пољопривредом и сточарством, јер је за мене, између осталог, битно да једем домаћа јаја, да берем непрскано воће и поврће, да поједем парче домаће сланине. Развио сам производњу кулена високог квалитета, што су људи препознали, па посао иде сасвим добро и пристојно се може живјети" истиче Релотић уз напомену да "не трчи за парама већ за циљем".
У почетку околина је била скептична. Сматрали су да неће успјети у својој намјери, а било је чак и подсмијеха.
"Био сам упоран, постепено сам улагао у газдинство, а мој производ је стигао на све континенте. Могу да се похвалим да су прилику да осјете укус банатског кулена имали Аустралијанци, Мадагаскарци, па чак и Гренланђани" каже Рилотић.
Затим је подвукао:
"Живота на селу и те како има, ја сам жив примјер, само треба бити стрпљив и упоран, јер ништа не долази преко ноћи. Потребно је да се ради марљиво како би се створило окружење у ком се човјек осјећа комфорно и самоувјерено. Посао на газдинству зависи од сезоне и годишњег доба и никад не стаје. Током прољећа припрема се башта за нову сезону и садњу, током љета почиње тов свиња, у јесен акценат је на убирању плодова и њихово конзервирање за зиму, а потом слиједи свињокољ. Дакле, обавеза преко главе, али, за разлику од људи у урбаним срединама, немам проблем са паркингом, са загађеним ваздухом, бучним комшијама, саобраћајним колапсом и нервозом за воланом", закључио је Релотић, а преноси "24SСедам".
