Позната банка затвара велики број пословница

Дојче банка (ДБ) ће до краја ове године затворити око 100 филијала у Њемачкој, укључујући и пословнице Постбанке, што представља наставак стратегије преласка на дигиталне услуге и смањења физичке мреже.
Клаудио де Санктис члан управе Дојче банке задужен за приватне клијенте изјавио је да све већи број клијената користи банкарске услуге путем мобилних апликација, док је интересовање за одлазак у филијале у сталном паду.
Крајем 2025. године, Дојче банка и Постбанка, која је дио ДБ групе, заједно су имале нешто више од 750 пословница широм Њемачке које пружају услуге за приближно 19 милиона приватних клијената, преноси "Билд".
Дојче банка истовремено развија и асистента на бази вјештачке интелигенције за корисничку подршку, који би у другој половини 2026. требало да помогне клијентима у коришћењу апликације и одговара на основна питања.
Према подацима банке, употреба апликације за банкарске услуге порасла је за око 20 одсто у посљедњих 18 мјесеци.
Дојче банка, упркос најављеном затварању неких филијала, не планира да у потпуности угаси своје физичке пословнице.
Филијале ће убудуће бити намијењене прије свега савјетовању клијената о "важним животним одлукама", попут куповине некретнина, инвестиција или одлуке да се узме кредит, уживо или путем видео-савјетовања.
Смањење броја пословница подразумијева да ће бити смањен и број запослених Дојче банке у сектору пословања са становништвом.
Банка најављује да неће бити масовних отказа, већ ће број радника бити смањен кроз пензионисање и одласке без попуњавања упражњених позиција.
Затварање филијала у Њемачкој ће пратити и смањење броја банкомата, што посебно погађа старије клијенте.
Постбанка је најавила алтернативно рјешење које омогућава подизање готовине у појединим трговинама, али уз обавезну употребу мобилне апликације и генерисање дигиталног кода.
