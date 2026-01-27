Logo
Драматично: Огромно клизиште гута град, људи хитно евакуисани, призори су језиви

Извор:

Агенције

27.01.2026

14:58

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Најмање 1.500 људи евакуисано је из својих домова у граду Ничеми, на југу Сицилије након што је снажна олуја, изазвана циклоном Хари, покренула клизиште које је формирало расцеп дужине око четири километра на падини брда.

Градоначелник овог брдског мјеста Масимилијано Конти изјавио је да је ситуација критична након што је олуја обрушила велики дио падине, остављајући куће опасно наднете изнад ивице литице, преноси Гардијан.

Клизиште је почело да показује знаке помјерања у недјељу, прије него што се развило у фронт дуг око четири километра.

Клизиште ће прогутати језгро града?

Расцјеп се и даље шири, што изазива страховања да би могао да прогута историјско језгро града.

"Ово је драматично клизиште", рекао је Конти у видео поруци објављеној на друштвеним мрежама, позвавши грађане који живе изван ограђених зона да остану код куће.

"Не желим да ико олако схвати овај догађај. Срећом, нема повријеђених, има само материјалне штете на кућама", казао је он.

Школе затворене

Салваторе Кочина, генерални директор цивилне заштите Сицилије, изјавио је синоћ да ће се све куће у радијусу од 50 до 70 метара урушити.

Школе су данас остале затворене, а пут који повезује Ничеми са приобалним градом Ђелом затворен је за саобраћај.

Многи евакуисани смјештени су код родбине, док је неколико стотина људи посљедње двије ноћи провело у локалној спортској дворани.

Ничеми има око 25.000 становника.

Тагови:

