Драматично: Огромно клизиште гута град, људи хитно евакуисани, призори су језиви

27.01.2026
Најмање 1.500 људи евакуисано је из својих домова у граду Ничеми, на југу Сицилије након што је снажна олуја, изазвана циклоном Хари, покренула клизиште које је формирало расцеп дужине око четири километра на падини брда.
Градоначелник овог брдског мјеста Масимилијано Конти изјавио је да је ситуација критична након што је олуја обрушила велики дио падине, остављајући куће опасно наднете изнад ивице литице, преноси Гардијан.
26.01.2026
1,500 people were affected by a landslide caused by rain in Niscemi, Sicily. The landslide extended 4 kilometers, isolating entire neighborhoods and destroying infrastructure, damaging roads and water mains.Twenty homes were damaged,and 15 cars were washed away.
Клизиште је почело да показује знаке помјерања у недјељу, прије него што се развило у фронт дуг око четири километра.
Расцјеп се и даље шири, што изазива страховања да би могао да прогута историјско језгро града.
"Ово је драматично клизиште", рекао је Конти у видео поруци објављеној на друштвеним мрежама, позвавши грађане који живе изван ограђених зона да остану код куће.
A four-kilometre section of a cliff collapsed in Sicily during a storm, forcing more than 1,000 people to evacuate. Italy declared a state of emergency and allocated 100 million euros for urgent relief. Damage is estimated at over 1.5 billion euros.
"Не желим да ико олако схвати овај догађај. Срећом, нема повријеђених, има само материјалне штете на кућама", казао је он.
Салваторе Кочина, генерални директор цивилне заштите Сицилије, изјавио је синоћ да ће се све куће у радијусу од 50 до 70 метара урушити.
"Incredible images of the landslide that is currently striking the city of Niscemi, Sicily, Italy 🇮🇹"
TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9BxDsKDVZ1 pic.twitter.com/QzDscvRutc
Школе су данас остале затворене, а пут који повезује Ничеми са приобалним градом Ђелом затворен је за саобраћај.
Многи евакуисани смјештени су код родбине, док је неколико стотина људи посљедње двије ноћи провело у локалној спортској дворани.
Ничеми има око 25.000 становника.
