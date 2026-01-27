Logo
Хорор сцена: Комби се забио директно у камион; Погинуло 7 навијача?

Извор:

Б92

27.01.2026

14:46

Фото: Youtube

Страшна саобраћајна несрећа потресла је Румунију и фудбалску Европу, пошто је група навијача ПАОК-а, која је путовала ка Француској на утакмицу против Лиона, доживјела трагичну судбину.

Према првим информацијама које преносе румунски и грчки медији, у несрећи је погинуло седам особа, од којих је пет грчких држављана.

Навијачи су кренули из Александрије ка Француској како би бодрили свој тим у мечу посљедњег кола лигашке фазе Лиге Европе, који ПАОК игра у четвртак против Лиона. Нажалост, њихово путовање прекинуто је на румунском аутопуту у једној од најтежих саобраћајних трагедија у посљедње вријеме.

До несреће је дошло на путу ДН6 – Е70, једној од главних саобраћајница у том дијелу земље, на улазу на обилазницу око Лугоја. Мали аутобус, који је долазио из Грчке и ишао ка Француској са укупно десет путника, покушао је да претакне друго возило.

Приликом повратка у своју траку, како се може видјети на снимку који су објавили румунски медији, ударио је у цистерну, након чега је одбачен у супротну траку гдје се сударио са камионом.

У стравичном удесу учествовала су укупно четири возила – камион, минибус и два путничка аутомобила.

Осим седам погинулих, како јављају грчки медији, још три особе су повријеђене и хитно пребачене у болнице. Према наводима надлежних, стање двоје повријеђених је критично, док се трећа особа налази у болници са тешким тјелесним повредама.

Ова трагедија бацила је сјенку на предстојећи европски дуел ПАОК-а и Лиона, а фудбалска јавност у Грчкој и шире остала је у шоку због губитка живота људи који су кренули да бодре свој клуб.

