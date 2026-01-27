Платформе Мета, Тикток и Јутјуб пред судом због нарушавања менталног здравља младих

Извор:
У Лос Анђелесу ове недјеље почиње судски процес са компанијама Мета, Тикток и Јутјуб због оптужби да су њихове платформе намјерно дизајниране тако да изазову зависност код дјеце и адолесцената.
Ово је први пут да ће о одговорности технолошких гиганта одлучивати судска порота, што правни стручњаци већ пореде са историјским процесима против дуванске индустрије из деведесетих година прошлог вијека.
Атмосфера у судници је додатно напета након вијести да је компанија Снеп, власник популарне апликације Снепчет, прошле недјеље пристала на вансудску нагодбу и исплатила непознату своту новца како би избјегла јавни процес.
У центру пажње је случај деветнаестогодишњакиње означене само иницијалима "КГМ", која тврди да су је Инстаграм и друге мреже увукле у деструктивне обрасце понашања.
Према наводима тужбе, алгоритми су је од раног дјетињства циљано излагали садржајима који су погоршали њену депресију и довели до самоубилачких мисли, преноси АБЦ њуз.
Овај процес био могао да буде преседан чији ће исход одредити судбину хиљада сличних тужби родитеља и младих широм Сједињених Америчких Држава.
Тужиоци желе да заобиђу "члан 230" америчког Закона о комуникацијама који технолошке компаније штити од одговорности за садржај који корисници објављују.
Умјесто да их туже због природе објава на мрежама, тужиоци тврде да су сами производи технолошких компанија креирани на погрешан начин.
Они истичу да су функције попут "бесконачног скроловања" и нотификација које симулирају осјећај награде на слот машинама, свјесно убачене како би корисници провели што више времена на апликацијама и тиме повећали профите од огласа.
Компаније Мета и Гугл, власник Јутјуба, оштро одбацују ове тврдње и наводе да су увеле бројне алате за заштиту малољетника и контролу времена које корисник проведе испред екрана.
У званичним саопштењима, компаније тврде да је криза менталног здравља младих сложен феномен који зависи од академског притиска и социоекономских фактора, а не искључиво од дигиталних платформи.
Они тврде да се друштвене мреже неправедно користе као жртвени јарац за шире друштвене проблеме.
Очекује се да ће суђење трајати између шест и осам недјеља, а на клупи за свједоке могли би да се појаве и највиши званичници технолошких гиганата као што је извршни директор компаније Мета Марк Закерберг.
Ако порота пресуди у корист тужитеља, технолошке компаније ће морати да радикално промијене своје алгоритме и уклоне функције које би могле да подстакну зависност.
