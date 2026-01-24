Logo
Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

Танјуг

24.01.2026

16:43

Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година
Фото: Tanjug / AP

Француски предсједник Емануел Макрон затражио је од владе да покрене убрзани поступак за усвајање закона којим би се забранио приступ друштвеним мрежама дјеци млађој од 15 година, да би закон могао да се примјењује већ од почетка сљедеће школске године, наведено је у видеу до којег је дошла телевизија "БФМТВ".

На снимку, Макрон захваљује посланици Лор Милер из странке "Заједно за републику", известиоцу парламентарне истраге о ефектима ТикТока, на предложеном закону који је влада прихватила.

Он је навео да ће тај текст омогућити "остварење амбиције" на којој се, како је рекао, "ради већ годинама".

Макрон је подсјетио да се још од 2018. године залаже за регулацију дигиталних платформи, наводећи иницијативе покренуте у оквиру УНЕСКО-а, Париског мировног форума и лабораторије за заштиту дјеце, као и раније законе усмјерене на заштиту дјеце и тинејџера од прекомерне употребе екрана и мобилних телефона.

Предсједник Француске је истакао да нови приједлог представља "једноставнији текст" који испуњава дато обећање о забрани друштвених мрежа за малољетнике млађе од 15 година, уз подсјећање на забрану мобилних телефона у средњим школама.

Он је поручио да "мозгови дјеце и тинејџера нису на продају", нити њихове емоције, ни за америчке платформе ни за кинеске алгоритме.

Предложени закон биће разматран у Народној скупштини у понедјељак.

Покретање убрзане процедуре, према Макроновим ријечима, има за циљ да омогући његову примену већ на јесен.

