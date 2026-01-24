Ужас! Мушкарац (27) претукао трудну супругу (22)

Извор:
Телеграф
24.01.2026
16:18
Коментари:0
Полиција у Обреновцу је у четвртак ухапсила Л. М. (27), због основане сумње да је починио кривично дјело насиље у породици. Он је, како сазнајемо, претукао своју трудну супругу А. М. (22).
Њему је послије саслушања одређено задржавање од 48 сати и писана кривична пријава.
Л. М. је послије вербалне расправе са трудном супругом пришао и ударио је отвореном шаком по лицу, а затим наставио да је удара песницама у главу.
Истрагу о овом случају води Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.
