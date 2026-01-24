Трамп: Америка ће добити све што жели од Гренланда

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће Сједињене Државе добити све што желе од Гренланда као резултат актуелних преговора.
"Имаћемо све што желимо. Водимо неке занимљиве разговоре", рекао је Трамп у интервјуу за "Њујорк пост".
Трамп је више пута изјавио да би Гренланд, који је у саставу Данске, требало да се придружи Сједињеним Државама, тврдећи да има стратешки значај за националну безбједност.
Данске и гренландске власти упозориле су Вашингтон да не анексира острво, напомињући да очекују да се поштује њихов територијални интегритет.
