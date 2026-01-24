Logo
Трамп: Америка ће добити све што жели од Гренланда

Извор:

СРНА

24.01.2026

16:07

Трамп: Америка ће добити све што жели од Гренланда
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће Сједињене Државе добити све што желе од Гренланда као резултат актуелних преговора.

"Имаћемо све што желимо. Водимо неке занимљиве разговоре", рекао је Трамп у интервјуу за "Њујорк пост".

Трамп је више пута изјавио да би Гренланд, који је у саставу Данске, требало да се придружи Сједињеним Државама, тврдећи да има стратешки значај за националну безбједност.

Доналд Трамп-21012026

Свијет

Трамп: Венецуеланску нафту прерађиваћемо у америчким рафинеријама

Данске и гренландске власти упозориле су Вашингтон да не анексира острво, напомињући да очекују да се поштује њихов територијални интегритет.

