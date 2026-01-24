Logo
Орбан: ЕУ се не спрема за рат, она је већ у рату

Извор:

СРНА

24.01.2026

15:18

Орбан: ЕУ се не спрема за рат, она је већ у рату
Фото: Танјуг/АП

ЕУ већ има потписан документ о распоређивању снага у Украјину ако буде потребно и може се сматрати да је блок већ у рату, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Дакле, Европа није спремна да крене у рат, него је кренула и већ јесте у рату. Једино питање је колико брзо ће посљедице тога утицати на наше животе", рекао је Орбан у Капошвару.

Орбан је у децембру 2025. године рекао да је ЕУ већ почела да се припрема за рат са Русијом до 2030. године, подсјећа телевизијски канал М1.

Тагови:

Виктор Орбан

Мађарска

Европска унија

