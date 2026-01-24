Елеонора је преживјела пожар у швајцарском бару, објавила слике из болнице

Извор:
24.01.2026
Елеонора Палмиери, 29-годишња италијанска ветеринарка из Католице, једна је од преживјелих из катастрофалног пожара у бару Ле Констејлешн у Кранс-Монтани, у којем је у новогодишњој ноћи живот изгубило 40 особа. С тешким опекотинама пребачена је у болницу у Милану, гдје се и даље опоравља, пише РТЛ.
Млада жена огласила се на Инстаграму, подијеливши фотографије које приказују њено опечено лице те завијене руке и шаке. У дирљивој објави захвалила је својој породици, партнеру и медицинском особљу. "Велико хвала љекарима и цијелом особљу болнице, који се брину о мени с великим професионализмом и пуно људскости", написала је.
La forza di una donna pic.twitter.com/lOFFRCykUr— Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 23, 2026
Током опоравка, Елеонора не заборавља жртве трагедије. "Моје мисли су са свима онима који нису преживјели", поручила је.
У интервјуу за талијански дневник Ла Република, Елеонора се присјетила како је у посљедњој секунди успјела побјећи из запаљеног бара. "Како сам се спасила? Не знам. Мој инстинкт за преживљавање ме изгурао ван", објаснила је.
