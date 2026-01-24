Logo
Елеонора је преживјела пожар у швајцарском бару, објавила слике из болнице

Елеонора је преживјела пожар у швајцарском бару, објавила слике из болнице
Фото: Društvene mreže

Елеонора Палмиери, 29-годишња италијанска ветеринарка из Католице, једна је од преживјелих из катастрофалног пожара у бару Ле Констејлешн у Кранс-Монтани, у којем је у новогодишњој ноћи живот изгубило 40 особа. С тешким опекотинама пребачена је у болницу у Милану, гд‌је се и даље опоравља, пише РТЛ.

Порука из болничког кревета

Млада жена огласила се на Инстаграму, подијеливши фотографије које приказују њено опечено лице те завијене руке и шаке. У дирљивој објави захвалила је својој породици, партнеру и медицинском особљу. "Велико хвала љекарима и цијелом особљу болнице, који се брину о мени с великим професионализмом и пуно људскости", написала је.

Током опоравка, Елеонора не заборавља жртве трагедије. "Моје мисли су са свима онима који нису преживјели", поручила је.

Присјећање на трагичну ноћ

У интервјуу за талијански дневник Ла Република, Елеонора се присјетила како је у посљедњој секунди успјела побјећи из запаљеног бара. "Како сам се спасила? Не знам. Мој инстинкт за преживљавање ме изгурао ван", објаснила је.

