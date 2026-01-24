Стиже смртоносна олуја! Проглашено ванредно стање, продавнице опустошене, нижу се упозорења

Извор:
Најмање 16 америчких савезних држава прогласило је ванредно стање у очекивању олује која ће погодити већи дио Сједињених Америчких Држава, доносећи обилне сњежне падавине и арктичке температуре, пренио је синоћ ABC.
Ванредно стање до сада су прогласиле Алабама, Арканзас, Џорџија, Канзас, Кентаки, Луизијана, Мериленд, Мисисипи, Мисури, Њу Џерзи, Њујорк, Сјеверна Каролина, Јужна Каролина, Тенеси, Тексас и Вирџинија, а ванредно стање прогласио је и главни град Вашингтон.
Због олује је отказано више од 2.300 летова широм Сједињених Америчких Држава који су заказани за данас, а два аеродрома у Даласу су најтеже погођена.
Take this storm seriously, folks.— National Weather Service (@NWS) January 23, 2026
Moderate to major impacts are expected from the Central US through to the Northeast today through the weekend.
- Hazardous to impossible driving conditions are expected. Avoid travel if at all possible.
- Widespread closures and disruption to… pic.twitter.com/bR76NpsrEy
Министарка за унутрашњу безбједност Кристи Ноем је у објави на платформи Икс рекла да се "већи дио Сједињених Држава спрема за историјску зимску олују овог викенда", као и да се очекује да ће "олујни систем произвести обилне снијегове, опасне ледене кише и хладне вјетрове опасне по живот".
"Предвиђа се да ће погодити преко 230 милиона Американаца у 34 државе. Активирала сам Национални центар за координацију одговора како би пратио олују и координирао савезну подршку погођеним подручјима", казала је Ноем.
Додала је да је по њеном упутству Федерална управа за ванредне ситуације унапред поставила критичну робу, укључујући 30 генератора, 250.000 оброка, 400.000 литара воде, ћебад, храну за бебе и друге неопходне залихе.
Према њеним ријечима, успостављена су припремна подручја за потенцијално погођена подручја, укључујући и за Тексас и Луизијану, а између осталог, у приправност је стављено 28 тимова за урбану потрагу и спасавање.
У неким дијеловима Тексаса, Оклахоме и Канзаса и на Источној обали САД у петак је пао снијег најављујући велику зимску олују која ће се током викенда, према прогнозама, развијати од Стјеновитих планина до краја Источне обале упоредо са доласком леденог арктичког таласа, саопштили су данас амерички званичници.
Метеоролошке службе су најавиле јаке снежне падавине, ледену кишу и веома ниске температуре које ће захватити двије трећине истока САД уз очекиване нестанке електричне енергије и поремећаје у саобраћају, преноси Ројтерс.
Главне америчке авио-компаније упозориле су путнике да буду опрезни због наглих промјена и отказивања летова.
"Ово је страшна олуја", изјавио је Џејкоб Ашерман, метеоролог у Америчком центру за прогнозу времена у Мериленду.
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је данас да је Федерална агенција за управљање ванредним ситуацијама (ФЕМА) у потпуности спремна да одговори на рекордно хладни талас и зимску олују која ће овога викенда, према прогнозама, погодити већи дио Сједињених Америчких Држава.
Трамп је написао на својој друштвеној мрежи Truth Social да његова администрација координише активности са локалним званичницима поводом најављеног невремена.
"Чувајте се и останите на топлом! ", поручио је Трамп Американцима.
