Послије претходног неуспјеха, серија Меган Маркл се не враћа на Нетфликс

24.01.2026

13:10

Коментари:

0
Фото: You Tube/ Netflix/screenshot

Трећа сезона серије Меган Маркл "With Love, Meghan" неће се вратити на Нетфликс, сазнаје Page Six из више извора.

Иако се раније спекулисало о наставку, извор је навео да наставка серије неће бити.

"Разговарало се о празничним специјалима, али тренутно ништа није у плану", рекао је извор.

Меган (44) је одлучила да се умјесто тога фокусира на развој бренда "As Ever", при чему ће публика и даље моћи да види кулинарски и креативни садржај, али у краћим форматима на друштвеним мрежама.

Друга сезона емисије премијерно је приказана у августу 2025. године, али те недеље није ушла у Топ 10 Нетфликсових емисија у Сједињеним Америчким Државама, наводи Форбс.

Ипак, празнични специјал из 2025. године успио је да се нађе у глобалном Топ 10, а Нетфликс га и даље сматра великим успјехом.

Званични рејтинг за другу сезону и празнични специјал биће објављен у фебруару.

Емисија је у првој половини 2025. године заузела 383. мјесто на глобалној листи, са 5,3 милиона прегледа, према званичном Нетфликсовом извјештају.

Нетфликс и даље сарађује с Маркл кроз њен "As Ever" лајфстајл бренд, који укључује производе попут меда, чаја и вина, повезане с емисијом.

Коментари (0)
