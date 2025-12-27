Менаџерка за односе с јавношћу Меган Маркл и принца Харија дала отказ

Извор:
Кликс
27.12.2025
13:33
Мередит Мејнс, менаџерка за односе с јавношћу Меган Маркл и принца Харија, напустила је своју позицију након 10 мjесеци.
Међутим, остаће на њој до почетка нове године како би помогла у процесу транзиције.
Мејнс је именована за прву шефицу комуникација војводе и војвоткиње од Сасекса крајем фебруара ове године, а званично је преузела ту функцију у марту. Током свог мандата, била је одговорна за комуникације везане за њихов хуманитарни рад, пословне пројекте и јавни имиџ.
Портпарол пара потврдио је промјену у изјави за часопис People: ''Мередит Мејнс и Method Communications су окончали своју везу са војводом и војвоткињом од Сасекса. Војвода и војвоткиња су захвални на њиховом доприносу и желе им све најбоље.“
И сама Мејнс се огласила.
''Након инспиративне године рада са принцом Харијем и Меган, војводом и војвоткињом од Сасекса и Фондацијом Арчуел, одлучила сам да искористим нову каријерну прилику 2026. године. Невјероватно сам захвална пару и њиховом тиму на повјерењу и свем добром што чине у свијету“, рекла је она.
Њен одлазак долази у вријеме када се комуникациони тим Меган и Харија већ неко вријеме суочава са честим промјенама особља. Од њиховог повлачења са краљевских дужности и пресељења у Сједињене Државе 2020. године, неколико чланова тима је напустило сарадњу са паром.
Прошле године, портпаролка Ешли Хансен је поднијела оставку након двије године како би покренула сопствену консултантску компанију. Три члана комуникационог тима су такође отишла током лета, укључујући Чарлија Гипсона и Кајла Булију, док је Емили Робинсон, именована директорка комуникација, напустила ту функцију након само четири мјесеца у октобру.
Мејнс је сарађивала са компанијом Method Communications, која је ангажована као спољна комуникациона подршка за Меган и Харија, а њен фокус је био углавном на односима са јавношћу војвоткиње. Комуникације принца Харија углавном је водио Лијам Магвајер, директор комуникација за Велику Британију и Европу, преноси Кликс.
