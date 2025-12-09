Принц Вилијам ипак неће млађем брату одузети титулу: Разлог ће вас дефинитивно изненадити

09.12.2025
16:11
Коментари:0
Много се спекулише о томе да ли ће принц Вилијам, први у реду за насљеђе британског трона, одузети титуле свом млађем брату принцу Харију и његовој супрузи Меган Маркл када постане краљ.
Међутим, најновији наводи из извора блиских британској краљевској породици наводе да се то готово извјесно неће десити, преноси угледни Космополитан.
Разлог ће вас дефинитивно изненадити, а то није због доброте његовог срца. Наводно принц Вилијам сматра да је бренд Сасекса већ "безвриједан" и да би одузимање титула лоше изгледало за њега.
Свијет
"Не могу више ово да поднесем": Принц сазнао да је све процурило у јавност
Роб Шутер из "СхутерСкуп" извјештава да принц Вилијам "не жели да изгледа ситничаво".
"До тренутка када принц Вилијам преузме престо, бренд Сасекса биће толико умањен да неће ни бити важно. Зашто одузимати нешто што је већ безвриједно?", рекао је један инсајдер:
Наводно принц Вилијам "не види никакву стратешку пријетњу" у Сасексима и мисли да би одузимање титула могло да га учини "осветољубивим".
"Игнорисање ће бољети више", рекао је други извор.
Свијет
Принц Вилијам добио кључ Рио де Жанеира
Што се тиче друге стране, један извор из палате је недавно рекао за "Пејџ Сикс" да се "не би изненадио" ако принц Вилијам ипак одузме титулу млађем брату:
"Ако прођу ови приједлози закона, не бих се изненадио да принц Хари буде сљедећи. Не бих се изненадио да то уради принц Вилијам… Он није осветољубива особа, али се осјећа веома изневјереним, а увијек је много теже када вас изневјери неко вама близак", навео је он.
Сцена
1 мј0
Свијет
1 мј0
Свијет
2 мј0
Свијет
2 мј0
Свијет
43 мин0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
26
16
22
16
22
16
13
16
11
Тренутно на програму