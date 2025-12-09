Logo
Large banner

Принц Вилијам ипак неће млађем брату одузети титулу: Разлог ће вас дефинитивно изненадити

09.12.2025

16:11

Коментари:

0
Принц Вилијам ипак неће млађем брату одузети титулу: Разлог ће вас дефинитивно изненадити
Фото: Tanjug/AP/Matthew Horwood

Много се спекулише о томе да ли ће принц Вилијам, први у реду за насљеђе британског трона, одузети титуле свом млађем брату принцу Харију и његовој супрузи Меган Маркл када постане краљ.

Међутим, најновији наводи из извора блиских британској краљевској породици наводе да се то готово извјесно неће десити, преноси угледни Космополитан.

Разлог ће вас дефинитивно изненадити, а то није због доброте његовог срца. Наводно принц Вилијам сматра да је бренд Сасекса већ "безвриједан" и да би одузимање титула лоше изгледало за њега.

princ endru

Свијет

"Не могу више ово да поднесем": Принц сазнао да је све процурило у јавност

Роб Шутер из "СхутерСкуп" извјештава да принц Вилијам "не жели да изгледа ситничаво".

"До тренутка када принц Вилијам преузме престо, бренд Сасекса биће толико умањен да неће ни бити важно. Зашто одузимати нешто што је већ безвриједно?", рекао је један инсајдер:

Наводно принц Вилијам "не види никакву стратешку пријетњу" у Сасексима и мисли да би одузимање титула могло да га учини "осветољубивим".

"Игнорисање ће бољети више", рекао је други извор.

Принц Хари

Свијет

Принц Вилијам добио кључ Рио де Жанеира

Што се тиче друге стране, један извор из палате је недавно рекао за "Пејџ Сикс" да се "не би изненадио" ако принц Вилијам ипак одузме титулу млађем брату:

"Ако прођу ови приједлози закона, не бих се изненадио да принц Хари буде сљедећи. Не бих се изненадио да то уради принц Вилијам… Он није осветољубива особа, али се осјећа веома изневјереним, а увијек је много теже када вас изневјери неко вама близак", навео је он.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Велика Британија

kraljevska porodica

Princ Vilijam

принц Хари

titula

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Меган Маркл подијелила емотиван снимак са дјецом, разњежила чак и оне који је не воле

Сцена

Меган Маркл подијелила емотиван снимак са дјецом, разњежила чак и оне који је не воле

1 мј

0
Принц Хари бијесан због дволичности двора: Зашто је Ендру задржао привилегије, а он није?

Свијет

Принц Хари бијесан због дволичности двора: Зашто је Ендру задржао привилегије, а он није?

1 мј

0
Да ли су се помирили? Ово је принц Хари рекао оцу након што га је коначно видио

Свијет

Да ли су се помирили? Ово је принц Хари рекао оцу након што га је коначно видио

2 мј

0
Принц Хари стигао у Кларенс Хаус: Видјеће оца који болује од рака послије више од годину дана

Свијет

Принц Хари стигао у Кларенс Хаус: Видјеће оца који болује од рака послије више од годину дана

2 мј

0

Више из рубрике

Војни авион

Свијет

Срушио се руски војни авион, посада погинула!

43 мин

0
Породица сломљена након смрти кћерке: Учествовала у језивом онлајн изазову

Свијет

Породица сломљена након смрти кћерке: Учествовала у језивом онлајн изазову

2 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Малољетници умијешани у свиреп злочин: Након отмице жртве полијевали врелом водом

2 ч

0
Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Свијет

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

Осумњичен за двоструко убиство: Ухапшен Лазар Вулевић

16

22

Италијанска кухиња проглашена најбољом на свијету од стране TasteAtlas-а, сада чека признање UNESCO-а

16

22

Калас: ЕУ неће подстицати Украјину да прави уступке у рјешавању сукоба

16

13

Небојша Дринић није више шеф клуба ПДП-а

16

11

Принц Вилијам ипак неће млађем брату одузети титулу: Разлог ће вас дефинитивно изненадити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner