Принц Вилијам добио кључ Рио де Жанеира

Извор:

СРНА

04.11.2025

08:06

Принц Вилијам добио кључ Рио де Жанеира
Фото: Танјуг/АП

Градоначелник Рио де Жанеира Едуардо Паес уручио је кључ града британском принцу Вилијаму, јавио је лист "Тајмс".

Лист пише да се кључ обично уручује само краљу карневала, познатијем по титули "краљ Момо", али да је направљен изузетак за будућег британског краља.

Паес је изјавио да ће град у наредна три дана "припадати" принцу Вилијаму.

Принц Вилијам допутовао је јуче у петодневну посјету Бразилу.

