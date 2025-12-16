Зимске олимпијске игре почињу 6. фебруара, познато и ко их отвара

Извор:
Танјуг
16.12.2025
07:50
Церемонија отварања Зимских олимпијских игара Милано-Кортина 2026 биће одржана 6. фебруара на стадиону Сан Сиро у Милану, а америчка поп звијезда Мараја Кери (56) прва је међународна музичка звезда чије је учешће званично потврђено, саопштио је организациони комитет, а преноси локални портал "Wanted in Milan".
"Мараја Кери је глобално препозната по свом јединственом гласу, а њено музичко насљеђе обухвата генерације и културе. Она савршено оживљава емотивни дух Игара", саопштили су организатори.
Како је истакнуто, музика као универзални језик уклапа се у тему церемоније отварања, која је посвећена хармонији.
Затварање Игара, заказано за 22. фебруар, предводиће италијански балетски играч Роберто Боле, а церемонија ће бити одржана у античкој римској Арени у Верони.
