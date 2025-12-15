Техничка школа и Георги Стојков Раковски побједници рукометне лиге Бањалука

Извор:
АТВ
15.12.2025
19:54
Млади рукометаши ОШ "Георги Стојков Раковски" одбранили су трон, пошто су у финалу били бољи од вршњака из "Бранко Радичевић" школе 24:21. Сјајне партије током цијелог такмичења по пети пут крунисали су титулом најбоље екипе. Припале су им и двије индивидуалне награде. Петар Вујаковић најбољи је играч, док је са 52 гола најбољи стријелац Борис Игњатић.
Важно је учествовати, девиза је којом се води Теодор Митровић. Иако је његова школа поражена у финалу, није незадовољан, а гол је посветио екипи из разреда.
У конкуренцији средњих школа "Техничка школа" је у финалу била боља од "Медицинске", док је треће мјесто заузела "Економска школа". Уназад два мјесеца одиграно је 70 утакмица, а учествовале су 34 екипе.
Од ове године школска рукометна лига носи име Никола Брацо Павлишин, у знак сјећања на бањалучког наставника, под чијом тренерском палицом су стасавала бројна рукометна имена у граду на Врбасу.
