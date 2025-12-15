Гогановић: Поштовање Дејтонског споразума кључно за стабилност БиХ

Извор:
СРНА
15.12.2025
22:50
Коментари:0
Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић изјавио је да је поштовање Дејтонског мировног споразума од кључне важности за стабилност и будућност БиХ.
Гогановић је ово истакао након што је, заједно са сарадницима, присуствовао службеној вечери на позив амбасадора Кине у БиХ Ли Фан.
Током састанка, саговорници су се сагласили да је неопходно наставити конструктиван дијалог и његовати међусобно уважавање као основу за очување унутрашње стабилности и развоја БиХ.
Гогановић је нагласио да је од посебне важности унапређивати сарадњу са Народном Републиком Кином, уз обострано поштовање и јачање партнерских односа, у интересу обје стране.
Након службене вечере, Гогановић је за Срну изјавио да је Кина кроз историју била поуздан партнер српског народа, што и показују многобројни пројекти који се реализују у Републици Српској.
