Logo
Large banner

Гогановић: Поштовање Дејтонског споразума кључно за стабилност БиХ

Извор:

СРНА

15.12.2025

22:50

Коментари:

0
Гогановић: Поштовање Дејтонског споразума кључно за стабилност БиХ

Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић изјавио је да је поштовање Дејтонског мировног споразума од кључне важности за стабилност и будућност БиХ.

Гогановић је ово истакао након што је, заједно са сарадницима, присуствовао службеној вечери на позив амбасадора Кине у БиХ Ли Фан.

Током састанка, саговорници су се сагласили да је неопходно наставити конструктиван дијалог и његовати међусобно уважавање као основу за очување унутрашње стабилности и развоја БиХ.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова подсјетила Варшаву на историјске коријене пољске државности

Гогановић је нагласио да је од посебне важности унапређивати сарадњу са Народном Републиком Кином, уз обострано поштовање и јачање партнерских односа, у интересу обје стране.

Након службене вечере, Гогановић је за Срну изјавио да је Кина кроз историју била поуздан партнер српског народа, што и показују многобројни пројекти који се реализују у Републици Српској.

Подијели:

Таг:

Александар Гогановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово је био један од кључних доказа: Ана Волш се прије смрти сликала се са предметом који је пронађен натопљен крвљу

Свијет

Ово је био један од кључних доказа: Ана Волш се прије смрти сликала се са предметом који је пронађен натопљен крвљу

2 ч

0
Захарова подсјетила Варшаву на историјске коријене пољске државности

Свијет

Захарова подсјетила Варшаву на историјске коријене пољске државности

2 ч

0
Ризично скроловање на телефону: Мозак не мирује, а важан хормон не може да се лучи

Здравље

Ризично скроловање на телефону: Мозак не мирује, а важан хормон не може да се лучи

2 ч

0
Централне вијести, 15.12.2025.

Централне вијести

Централне вијести, 15.12.2025.

2 ч

0

Више из рубрике

Европски закони сутра на сједници Савјета министара

БиХ

Европски закони сутра на сједници Савјета министара

3 ч

0
Кошарац: Апсолутно недопустиво одлагалиште на Трговској гори

БиХ

Кошарац: Апсолутно недопустиво одлагалиште на Трговској гори

10 ч

0
Човић о кандидатури Ковачевића: Доста је подвала хрватском народу

БиХ

Човић о кандидатури Ковачевића: Доста је подвала хрватском народу

10 ч

0
Жупљанин: Терористички напад у Сиднеју аларм и за БиХ

БиХ

Жупљанин: Терористички напад у Сиднеју аларм и за БиХ

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Пијан пријетио жени и сину смрћу: Након свађе посегнуо кухињски нож

22

53

Држављанину БиХ изгорио кампер, полиција остала у шоку кад су схватили ко је

22

50

Гогановић: Поштовање Дејтонског споразума кључно за стабилност БиХ

22

50

Ово је био један од кључних доказа: Ана Волш се прије смрти сликала се са предметом који је пронађен натопљен крвљу

22

48

Захарова подсјетила Варшаву на историјске коријене пољске државности

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner