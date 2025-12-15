Ово је био један од кључних доказа: Ана Волш се прије смрти сликала са предметом који је пронађен натопљен крвљу

Извор:
Блиц
15.12.2025
22:50
Брајан Волш проглашен је кривим за убиство првог степена у случају смрти своје супруге, Београђанке Ане Волш. Порота у Дедхему, Масачусетс, донијела је једногласну одлуку након само шест сати вијећања.
Међу многобројним доказима које су тужиоци приказали пороти, како би доказали Брајанову кривицу, налазе се и фотографије.
На једној од фотографија, приказан је подрум њихове породичне куће, а на поду су видљиве крваве флеке. Поротницима је приказана и фотографија Ане која лежи на тепиху који је, након Анине смрти, пронађен у контејнеру исјечен, али са траговима крви.
Тужиоци су пороти показали фотографију на којој се види Ана Волш како лежи на тепиху на поду у дневној соби у породичној кући. Она се на фотографији смије, а та фотографија заправо служи као доказ да се тај тепих уопште налазио у њиховој породичној кући.
Како су појаснили тужиоци, дијелови овог тепиха су пронађени у контејнеру у близини куће мајке Брајана Волша.
На дијеловима тепиха пронађени су трагови крви, а у контејнеру су пронађени и други докази попут чекића, сјекире, тестере и крвавих пешкира а на свим предметима је пронађен ДНК Ане Волш.
Свијет
Ево како је Брајан Волш реговао када је проглашен кривим
Осим фотографија тепиха, тужиоци су пороти приказали и фотографију која је настала током претреса породичне куће Волшових. На њој се налази подрум њихове породичне куће, а видљиви су и крвави трагови.
Такође, приказана је и фотографија ножа који је пронађен у ормарићу изнад фрижидера у њиховој кухињи.
Током уводних излагања ове недјеље, адвокати одбране су рекли да је Брајан Волш пронашао супругу мртву у кревету на Нову годину, па се успаничио и лагао полицију током истраге њеног нестанка, али тврди да је није убио.
Четвртог дана суђења за убиство у Дедаму, Масачусетсу, у четвртак, поротници су чули свједочење мушкарца са којим је Ана Волш била у вези прије него што је нестала, као и гласовну поруку коју јој је Брајан Волш оставио на дан када је пријављен њен нестанак.
Подсетимо, Брајан Волш је оптужен да је у јануару 2023. године убио и раскомадао своју супругу, Ану Волш, родом из Србије, мајку троје дјеце и успјешну агенткињу за некретнине која је радила у Вашингтону.
Ана Волш је нестала на сам дочек Нове године, 1. јануара 2023, а пријављена је као нестала неколико дана касније. Њено тијело никада није пронађено.
Непосредно прије Аниног нестанка, Брајан Волш је, према наводима тужилаштва, ангажовао приватног детектива јер је сумњао да га супруга вара. Њихов брак је већ био у кризи због његових правних проблема који нису били повезани са овим случајем.
Волш је у то вријеме био у кућном притвору, чекајући изрицање пресуде због продаје фалсификованих слика Ендија Ворхола, преноси Блиц.
